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Врачи назвали тревожные симптомы коронавируса у детей

STYLERКоронавирус    01.04.2020 - 08:31
Врачи назвали тревожные симптомы коронавируса у детей
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Симптомы коронавируса у детей имеют свои особенности

Коронавирус у детей имеет симптомы, часто похожие на признаки COVID-19 у взрослых, но в ряде случаев нужно немедленно обратиться к врачу. Что в поведении ребенка при болезни должно насторожить родителей - в материале Styler.

Дети, как и взрослые болеют коронавирусом, они также являются очень хорошими переносчиками болезни, поскольку симптомы у малышей часто не вызывают подозрений на COVID-19, рассказали ученые-медики из Швеции, пишет The Irish Time.

Типичными симптомами у детей при коронавирусе являются температура, кашель, а также насморк. Изредка к ним присоединяются расстройства ЖКТ-тракта. Дети, как правило, справляются с болезнью хорошо, а лечить их нужно так же, как это делается при других вирусных заболеваниях.

И хотя смертность среди детей и подростков крайне низкая, а 96% из них будут иметь легкую форму заболевания, за поведением малышей во время болезни нужно внимательно следить.

Тревожными симптомами у детей, по мнению врачей, должны стать:

  • затруднение дыхания,
  • вялость,
  • отказ от воды.

При таких признаках следует немедленно обратиться к врачу.

Ранее украинская врач-педиатр посоветовала украинским мамам поменьше гулять с детьми во время карантина, поскольку за малышами сложно уследить. Они могут браться за разные поверхности, затем тянуть руки в рот или же близко контактировать с другими детьми.

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