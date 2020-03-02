Коронавирус COVID-2019: как не заразиться болезнью в самолетах

Как не заразиться коронавирусом COVID-2019 в путешествиях (Коллаж РБК-Украина)

Известный микробиолог рассказала, как обезопасить себя от вируса COVID-2019 в путешествиях

Коронавирус COVID-2019 активно распространяется по планете и по состоянию на 2 марта, количество зараженных уже превысило отметку в 90 тысяч человек. Новые вспышки коронавируса были зафиксированы уже в 70 странах мира.

Медики всего мира проводят исследования, чтобы выяснить, как коронавирус передается от человека к человеку и отмечают, что простое измерение температуры на всех пунктах въезда-выезда в разных странах, не является гарантией, так как вирус по-разному проявляется у разных пациентов. Некоторые пассажиры могут быть переносчиками болезни и при этом в начальной стадии не иметь ярко выраженных симптомов болезни.

Как рассказала профессор микробиологии университета Аризоны Келли Рейнольдс, в путешествиях, в частности, во время полетов на самолетах, прекрасным средством станут обычные дезинфицирующие салфетки. Об этом пишет издание Independent.

Келли Рейнольдс посоветовала всем путешественникам тщательно протирать такими салфетками не только руки, но и все поверхности, с которыми руки соприкасаются, а именно – подлокотники, столики, стены. На сиденья в транспорте микробиолог советует надевать специальные моющиеся чехлы, которые просто можно взять с собой в поездку.

Также поможет обезопасить себя от заражения частое мытье рук водой с мылом и использование антисептика для рук. Кстати, регулярно пользоваться антисептиком советует Уляна Супрун.

"Исследования показали, что антисептики для рук и дезинфицирующие салфетки эффективны против бактерий и вирусов, которые уничтожить гораздо сложнее, чем коронавирус", - отметила Рейнольдс.

Она добавила, что маски для лица и перчатки не являются эффективным способом защиты от коронавируса. В первую очередь, они не помогают, так как люди используют их неправильно.