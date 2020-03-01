Коронавирус: врачи шокировали новым заявлением о COVID-19

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Ученые считают, что коронавирус воздушным путем передается на расстоянии не более метра

Коронавирус 2020 может распространятся в диаметре только 1 метра, а также не способен к распространению на большие расстояния. Об этом заявили ученые в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщается, при кашле или чихании новый коронавирус (2019-nCoV) не может разноситься на расстояние до 8 метров.

"Капли, выделяющиеся при чихании или кашле, разлетаются от больного на расстояние не более 1 метра. Когда инфицированный новым коронавирусом (2019-nCoV) человек кашляет или чихает, вирус выделяется из его организма вместе с выдыхаемыми каплями, которые разлетаются на определенное расстояние. Поэтому, для защиты от любого респираторного вируса необходимо держаться на расстоянии от всех, у кого наблюдаются повышенная температура и кашель, и регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом", - написали в ВОЗ.

Также в организации развеяли миф о том, что коронавирус может разноситься по воздуху на большие расстояния.

"Новый коронавирус (2019-nCoV) – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. через вдыхание капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, капель слюны или выделений из носа. Ввиду большой массы эти капли не могут преодолевать большие расстояния по воздуху. Заражение может также произойти в результате прикосновения к глазам, рту или носу после контакта руками с инфицированной поверхностью", - подытожили в заявлении.

Стоит напомнить, что ранее ученые доказали возможность распространения коронавируса не только от живого носителя. По данным исследователей, инфекция остается в фекальных массах больных и может вместе с потоками воздуха переноситься на значительные расстояния, таким способом заражая других людей. Также вирус может попадать в системы канализации. Предполагается, это может объяснять, почему на круизном лайнере Diamond Princess заразилось так много людей.

Ранее в Доминикане подтвердили первый случай заражения коронавирусом.