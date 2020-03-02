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Не все одинаково полезны: как правильно пользоваться антисептиком для рук

STYLERЖизнь    02.03.2020 - 19:18
Не все одинаково полезны: как правильно пользоваться антисептиком для рук
Уляна Супрун развенчала миф об антисептике (Коллаж РБК-Украина)

Уляна Супрун объяснила, от чего может спасти антисептик для рук и как его использовать правильно

Коронавирус COVID 2019, который диагностирован уже в 70 странах мира и стал причиной смерти почти уже 3 тысяч человек, заставил задуматься о важности использования антисептика для рук.

Как рассказала Уляна Супрун на своей странице в Facebook, антисептик – это такое средство, которое должно быть в кармане всегда, не только во время вспышек болезни. Она добавила, что это незаменимое средство для рук, когда поблизости нет ни воды, ни мыла.

Уляна Супрун сообщила, что не каждый антисептик, который продают в торговых точках Украины, способен справиться с микробами и посоветовала выбирать тот, который содержит 60-80% спирта или 2% хлоргексидина. Также она рассказала, как правильно использовать антисептик.

  • Антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук. Для этого следует использовать 3 мл раствора, а это не менее 24-27 "пшиков" карманным диспенсером (это тот, что с дозатором). Если у вас такой, просто открутите дозатор и вылейте на руки не менее 3 мл. Кстати, правильное количество антисептика обычно указывают на инструкции к изделию.
  • Обрабатывать руки следует не менее 30 секунд. Это действительно важно, иначе опасные микробы могут выжить.
  • Много грязи собирается под ногтями, поэтому особое внимание уделите их очистке.
  • В случае частого пользования антисептиком применяйте крем для рук, чтобы избежать подсушивания и образования трещин кожи.
  • Держите антисептик подальше от маленьких детей. Эти симпатичные баночки очень привлекают малышей, но спирт, который есть в антисептике, очень токсичен.

Уляна Супрун добавила, что антисептики действительно могут уменьшить количество микробов на руках, но к сожалению, не являются панацеей для всех видов микробов. Самым лучшим видом остается мыло и воды. Кроме того, существуют ситуации, при которых антисептик существенно не поможет:

  • Руки сильно грязные или жирные.
  • На кожу попали вредные химические вещества, пестициды или тяжелые металлы.

Кроме того, Супрун добавила еще несколько важных рекомендаций по использованию антисептика для рук. Она посоветовала нанести антисептик на поверхность одной руки, а потом распределить его по поверхности обеих рук. После – не вытирать, а дать ему высохнуть самостоятельно.

Антисептики с содержанием спирта не влияют на возникновение устойчивых к антибиотикам бактерий. Они также убивают микробы, но делают это не так как антибиотики и особенно важно – убивают быстро, поэтому микробы не успевают адаптироваться или сопротивляться.

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