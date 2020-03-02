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Коронавирус: в каких странах уже обнаружен и сколько людей умерло

STYLERЖизнь    02.03.2020 - 14:10
Коронавирус: в каких странах уже обнаружен и сколько людей умерло
Коронавирус COVID-19 распространяется по миру с огромной скоростью (коллаж РБК-Украина)

Стало известно, в каких странах зафиксирован коронавирус COVID-19 по состоянию на 2 марта

Коронавирус обнаружен уже в 70 странах. Жертвами COVID-19 в мире стали более 3000 человек. Больше всего умерло людей в Китае. Также значительное число смертей зафиксировано в Южной Корее, Иране и Италии.

Также известно, что коронавирус вплотную подобрался к границам Украины. Так, случаи заражения COVID-19 уже зафиксированы в Беларуси, Румынии, а также в России.

Статистика смертей от коронавируса по состоянию на 2 марта:

  1. Китай - 80026 человек заразились/умерли 2912 людей
  2. Южная Корея - 4335/26
  3. Италия - 1696/34
  4. Иран - 1501/66
  5. Япония - 256/6
  6. Германия - 150/0
  7. Франция - 130/2
  8. Сингапур - 106/0
  9. Гонконг - 100/2
  10. Соединенные Штаты - 88/2
  11. Испания - 84/0
  12. Кувейт - 56/0
  13. Бахрейн - 47/0
  14. Таиланд - 43/1
  15. Тайвань - 40/1
  16. Великобритания - 36/0
  17. Австралия - 30/1
  18. Малайзия - 29/0
  19. Канада - 24/0
  20. Швейцария - 24/0
  21. Ирак - 21/0
  22. ОАЭ - 21/0
  23. Норвегия - 19/0
  24. Вьетнам - 16/0
  25. Австрия - 15+ / 0
  26. Швеция - 14/0
  27. Израиль - 10/0
  28. Ливан - 10/0
  29. Макао - 10/0
  30. Нидерланды - 10/0
  31. Бельгия - 8+ / 0
  32. Хорватия - 8/0
  33. Сан-Марино - 8/1
  34. Греция - 7/0
  35. Эквадор - 6/0
  36. Финляндия - 6/0
  37. Оман - 6/0
  38. Индия - 5/0
  39. Мексика - 5/0
  40. Дания - 4/0
  41. Пакистан - 4/0
  42. Алжир - 3/0
  43. Азербайджан - 3/0
  44. Чехия - 3/0
  45. ​​Грузия - 3/0
  46. Исландия - 3/0
  47. Филиппины - 3/1
  48. Катар - 3/0
  49. Румыния - 3/0
  50. Бразилия - 2/0
  51. Египет - 2/0
  52. Индонезия - 2/0
  53. Португалия - 2/0
  54. Россия - 2/0
  55. Афганистан - 1/0
  56. Андорра - 1/0
  57. Армения - 1/0
  58. Беларусь - 1/0
  59. Камбоджа - 1/0
  60. Доминиканская Республика - 1/0
  61. Эстония - 1/0
  62. Ирландия - 1/0
  63. Литва - 1/0
  64. Люксембург - 1/0
  65. Монако - 1/0
  66. Непал - 1/0
  67. Новая Зеландия - 1/0
  68. Нигерия - 1/0
  69. Северная Македония - 1/0
  70. Шри-Ланка - 1/0

Также стоит отметить, что коронавирус был обнаружен на большом круизном судне Diamond Princess (Бриллиантовая принцесса) у берегов Японии. На нем вирус подцепили 705 отдыхающих из разных стран. Шесть человек в результате болезни умерли. Все туристы и члены экипажа Diamond Princess, у которых признаков вируса не обнаружено, были направлены на двухнедельный карантин.

Ранее врачи шокировали новым заявлением про коронавирус и рассказали о том, на какое расстояние COVID-19 может распространятся.

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