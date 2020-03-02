Коронавирус: в каких странах уже обнаружен и сколько людей умерло

Коронавирус COVID-19 распространяется по миру с огромной скоростью (коллаж РБК-Украина)

Стало известно, в каких странах зафиксирован коронавирус COVID-19 по состоянию на 2 марта

Коронавирус обнаружен уже в 70 странах. Жертвами COVID-19 в мире стали более 3000 человек. Больше всего умерло людей в Китае. Также значительное число смертей зафиксировано в Южной Корее, Иране и Италии.

Также известно, что коронавирус вплотную подобрался к границам Украины. Так, случаи заражения COVID-19 уже зафиксированы в Беларуси, Румынии, а также в России.

Статистика смертей от коронавируса по состоянию на 2 марта:

Китай - 80026 человек заразились/умерли 2912 людей Южная Корея - 4335/26 Италия - 1696/34 Иран - 1501/66 Япония - 256/6 Германия - 150/0 Франция - 130/2 Сингапур - 106/0 Гонконг - 100/2 Соединенные Штаты - 88/2 Испания - 84/0 Кувейт - 56/0 Бахрейн - 47/0 Таиланд - 43/1 Тайвань - 40/1 Великобритания - 36/0 Австралия - 30/1 Малайзия - 29/0 Канада - 24/0 Швейцария - 24/0 Ирак - 21/0 ОАЭ - 21/0 Норвегия - 19/0 Вьетнам - 16/0 Австрия - 15+ / 0 Швеция - 14/0 Израиль - 10/0 Ливан - 10/0 Макао - 10/0 Нидерланды - 10/0 Бельгия - 8+ / 0 Хорватия - 8/0 Сан-Марино - 8/1 Греция - 7/0 Эквадор - 6/0 Финляндия - 6/0 Оман - 6/0 Индия - 5/0 Мексика - 5/0 Дания - 4/0 Пакистан - 4/0 Алжир - 3/0 Азербайджан - 3/0 Чехия - 3/0 ​​Грузия - 3/0 Исландия - 3/0 Филиппины - 3/1 Катар - 3/0 Румыния - 3/0 Бразилия - 2/0 Египет - 2/0 Индонезия - 2/0 Португалия - 2/0 Россия - 2/0 Афганистан - 1/0 Андорра - 1/0 Армения - 1/0 Беларусь - 1/0 Камбоджа - 1/0 Доминиканская Республика - 1/0 Эстония - 1/0 Ирландия - 1/0 Литва - 1/0 Люксембург - 1/0 Монако - 1/0 Непал - 1/0 Новая Зеландия - 1/0 Нигерия - 1/0 Северная Македония - 1/0 Шри-Ланка - 1/0

Также стоит отметить, что коронавирус был обнаружен на большом круизном судне Diamond Princess (Бриллиантовая принцесса) у берегов Японии. На нем вирус подцепили 705 отдыхающих из разных стран. Шесть человек в результате болезни умерли. Все туристы и члены экипажа Diamond Princess, у которых признаков вируса не обнаружено, были направлены на двухнедельный карантин.

Ранее врачи шокировали новым заявлением про коронавирус и рассказали о том, на какое расстояние COVID-19 может распространятся.