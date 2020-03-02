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Коронавірус COVID-2019: як не заразитися хворобою в літаках

STYLERЖиття    02.03.2020 - 20:32
Коронавірус COVID-2019: як не заразитися хворобою в літаках
Як не заразитися коронавірусом COVID-2019 в подорожах (Колаж РБК-Україна)

Відомий мікробіолог розповіла, як убезпечити себе від вірусу COVID-2019 в подорожах

Коронавірус COVID-2019 активно поширюється по планеті й за станом на 2 березня, кількість заражених перевищила позначку в 90 тисяч осіб. Нові спалахи коронавірусу були зафіксовані вже в 70 країнах світу.

Медики всього світу проводять дослідження, щоб з'ясувати, як коронавірус передається від людини до людини та відзначають, що просте вимірювання температури на всіх пунктах в'їзду-виїзду в різних країнах, не є гарантією, бо вірус по-різному проявляється у різних пацієнтів. Деякі пасажири можуть бути переносниками хвороби та при цьому в початковій стадії не мати яскраво виражених симптомів хвороби.

Як розповіла професор мікробіології університету Арізони Келлі Рейнольдс, в подорожах, зокрема, під час польотів на літаках, прекрасним засобом стануть звичайні дезінфекційні серветки. Про це пише видання Independent.

Келлі Рейнольдс порадила всім мандрівникам ретельно протирати такими серветками не тільки руки, але і всі поверхні, з якими руки стикаються, а саме – підлокітники, столики, стіни. На сидіння в транспорті мікробіолог радить одягати спеціальні чохли, що миються, які можна просто взяти з собою в поїздку.

Також допоможе убезпечити себе від зараження часте миття рук водою з милом і використання антисептика для рук. До речі, регулярно користуватися антисептиком радить Уляна Супрун.

"Дослідження показали, що антисептики для рук і дезінфекційні серветки ефективні проти бактерій і вірусів, які знищити значно складніше, ніж коронавірус", - зазначила Рейнольдс.

Вона додала, що маски для особи та рукавички не є ефективним способом захисту від коронавірусу. В першу чергу, вони не допомагають, оскільки люди використовують їх неправильно.

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