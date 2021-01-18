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Коронавирус может быть биологическим оружием: нардеп сделала неожиданное заявление

Автор: Анна Шиканова

Народный депутат Верховной Рады Елена Мошенец рассказала, что коронавирус может быть разновидностью биологического оружия. Она заявила, что Китай вышел уже на первую линию холодной войны.

Как рассказала нардеп Елена Мошенец в комментарии на телеканале "Наш", о биологическом и ядерном оружии разговоры ведутся уже много десятков лет и создание вируса могло стать одним из видов такого оружия.

"Я не думаю, что это мое собственное такое мнение. Но это мнение из одного из документальных фильмов. Я не помню, кто это сказал, но суть сводилась к тому. Это было после Второй Мировой войны. Один из лидеров - может, это был Черчилль, может, это был Трумэн - когда общались со Сталиным, они говорили о том, что на самом деле все лежит вокруг определения демократия. Вынуждена констатировать, что холодная война с угрозами ядерным оружием переходит (или перешла) к биологическому оружию. Это для меня самое худшее. Я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию", - заявила Мошенец.

Она уточнила, что коронавирус может быть разновидностью биологического оружия, которое было создано в лабораториях.

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"Я рассматриваю такую возможность, что это может быть одной из разновидностей биологического оружия. О биологическом оружии, как и о ядерном оружии, речь идет уже многие десятилетия. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное. Если ядерные боеголовки мы можем посчитать - сколько их, где и в каких странах, то о том, что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем и дальнейшие действия, тут сказать сложнее. Коронавирус может быть хорошим примером того, как этом может быть. Даже без ядерного оружия", - объяснила нардеп.

Нардеп Мошенецаявила, что коронавирус может быть биологическим оружием

Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп ошарашил заявлением о смертельной опасности масок и вакцинации.

А также рассказывали о том, что народный депутат назвал COVID-19 выдуманной болезнью.

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