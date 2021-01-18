Коронавірус може бути біологічною зброєю: нардеп зробила несподівану заяву

Народний депутат Верховної Ради Олена Мошенець розповіла, що коронавірус може бути різновидом біологічної зброї. Вона заявила, що Китай вийшов вже на першу лінію холодної війни.

Як розповіла нардеп Олена Мошенець в коментарі на телеканалі "Наш", про біологічну і ядерну зброю розмови ведуться вже багато десятків років і створення вірусу могло стати одним з видів такої зброї.

"Я не думаю, що це моя власна таку думку. Але це думка одного з документальних фільмів. Я не пам'ятаю, хто це сказав, але суть зводилася до того. Це було після Другої Світової війни. Один з лідерів - може, це був Черчилль, може, це був Трумен - коли спілкувалися зі Сталіним, вони говорили про те, що насправді все лежить навколо визначення демократії. Змушена констатувати, що холодна війна з погрозами ядерною зброєю переходить (або перейшла) до біологічної зброї. Це для мене найгірше. Я б сказала, що зараз Китай вийшов на першу лінію", - заявила Мошенець.

Вона уточнила, що коронавірус може бути різновидом біологічної зброї, яка була створено в лабораторіях.

"Я розглядаю таку можливість, що це може бути однім з різновидів біологічної зброї. Про біологічну зброю, як і про ядерну зброю, мова йде вже багато десятиліть. Насправді це зброя набагато гірше, ніж ядерна. Якщо ядерні боєголовки ми можемо порахувати - скільки їх, де і в яких країнах, то про те, що відбувається в лабораторіях і як це може вплинути на світову кон'юнктуру в майбутньому і подальші дії, тут складніше сказати. Коронавірус може бути хорошим прикладом того, як це може бути. Навіть без ядерної зброї", - пояснила нардеп.

Нардеп Мошенець заявила, що коронавірус може бути біологічною зброєю

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп ошелешив заявою про смертельну небезпеку масок і вакцинації.

А також розповідали про те, що народний депутат назвав COVID-19 вигаданою хворобою.