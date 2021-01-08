Скандальный нардеп ошарашил заявлением о смертельной опасности масок и вакцинации

Юрий Камельчук (фото: УНИАН)

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, который недавно отличился скандальными высказываниями о "выдуманном" коронавирусе и суждениями о проституции и абортах, снова выступил со странным заявлением.

На этот раз политик поделился мнением об опасности масок для здоровья человека. Об этом Камельчук написал в своем Facebook.

По его словам, тканевые маски, которые в период пандемии коронавируса люди носят для профилактики заражения и распространения болезни, снижают поступление кислорода в организм на 20%, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также Камельчук рассказал, что они "не защищают от вирусов, размер молекул которых меньше расстояния между нитями ткани маски".

Политик, ссылаясь на данные американской организации по контролю за качеством условий труда, заявил, что маски можно носить только после консультации врача.

"Интересно, что думают об этом украинские соответствующие организации? Просто слепо подчиняются приказам Минздрава?" - пишет он.

Кроме того, Камельчук "прошелся" и по прививкам от COVID-19, раскритиковав в духе "теории заговора" кампанию по вакцинации населения в разных странах.

"Вакцинация, к сожалению, уже приносит смерти. Препараты содержат давно известные вредные ингредиенты. Политики демонстрируют нам псевдо вакцинацию со шприцами без игл или уколами через футболку. Сценаристы продвижения псевдо панацеи просто фантастические маркетологи. Сначала заходят через лидеров мнений. Только как проверить, что именно было введено человеку на видео? Никак. Просто поверить. Телевизор же не обманывает!" - говоритс в публикации.

"Слуга народа" призвал коллективное сознание "проснуться".

"Я обо всем этом предупреждал в марте 2020. И о волне 2, и о "новых штаммах", и о закрытии границ для непокорных. Все по сценарию... Я подал запрос к президенту, об отмене незаконного локдауна. Не хватило 33 голоса в ВР... Битва не закончена", - пишет Камельчук.

Ранее сообщалось, что нардеп Юрий Камельчук, назвавший COVID-19 выдуманной болезнью, рассказал об оттоке энергии у женщин, которые занимаются проституцией. Также политик назвал аборты злом.