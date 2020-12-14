Украинский депутат ошарашил заявлением: коронавирус - выдуманная болезнь

Нардеп Юрий Камельчук (фото: УНИАН)

Нардеп от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук шокировал заявлением о коронавирусе. Он считает, что COVID-19 - это вымышленная болезнь, а вакцины от нее "не вызывают доверия". Об этом депутат заявил в эфире телеканала "Наш".

"Выводы по вакцинам, которым можно доверять, определяются не одним днем, не одним месяцем и не международными организациями, а порой и последствиями, или какими-то побочными эффектами, есть они или нет", - сказал Камельчук.

Нардеп считает ненормальным выпуск на рынок вакцину с эффективностью 70%.

Также он задался вопросом: "Если у вакцины стоит такая эффективность, то что именно она лечит и лечит ли вообще?".

"Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно - против выдуманной болезни COVID-19", - заявил Камельчук.

Нардеп Юрий Камельчук заявил, что коронавирус - выдуманная болезнь

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала заявление члена фракции Камельчука.

"Мы это не обсуждали ни в чатах, ни на фракции. У нас вечером будет заседание фракции и если кто-то поднимет этот вопрос, то, конечно, обсудим", - сказала Кравчук в комментарии РБК-Украина.

По словам Кравчук, такие заявления она оценивает негативно.

"Я негативно оцениваю такие заявления. Как личное мнение гражданина - это рассматривать можно, но не как позицию народного депутата, потому что народный депутат должен иметь государственную позицию и отстаивать ее, а не разгонять мифы и фейки", - резюмировала Кравчук.

Как мы ранее писали, футболист сборной Украины сделал глупое заявление о том, что коронавирус - фейк.