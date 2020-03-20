Коронавирус в Беларуси: сколько больных и как Лукашенко борется с эпидемией

Коронавирус в Беларуси (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирусом в Беларуси переболели уже 15 человек

Коронавирус в Беларуси диагностирован уже у 69 человек. При этом по официальной статистике Министерства здравоохранения Беларуси, по состоянию на 9 утра 20 марта из больниц были выписаны 15 пациентов, выздоровевших от инфекции. Сейчас продолжают лечение 54 человека. О смертельных случаях от COVID-19 в Беларуси не сообщается.

Под наблюдением специалистов находятся 42 человека, у них положительные лабораторные тесты, но нет клинических проявлений заболевания. Признаки выявлены лишь у 12 пациентов.

"На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, то есть, по сути, являются больными, 12 пациентов", — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

При этом, в Беларуси с момента начала пандемии проведено уже более 19 тысяч тестов.

Белорусские врачи заявляют, что готовы к наступлению эпидемии.

"Разработано несколько сценариев развития дальнейших событий. Составлены планы мероприятий по каждому из этих сценариев. У нас имеются в наличии койки интенсивной терапии и оснащение необходимое, подготовленные кадры, расходные материалы", - рассказал Александр Дзядзько, заведующий отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

Какие ограничения ввели в Беларуси

Пока все соседние страны, включая Украину, объявляют карантин и закрывают границы, президент Беларуси заявляет, что "это пустое" и называет коронавирус "не иначе как психозом". Но власти все же ввели меры по предотвращению распространения коронавируса в стране.

С появлением первых больных коронавирусом в Беларуси изменился и график работы поликлиник, сделано это для того, чтобы упорядочить потоки и не допустить очередей. Пациентов с повышенной температурой будут принимать через отдельный вход. Пожилые и граждане с хроническими заболеваниями будут обслуживаться на дому.

С 23 марта в Минске изменится работа общественного транспорта. Почти 280 маршрутов с 7 до 10 утра сократят интервал движения. Корректировки – и в расписании метро. В целях профилактики составы регулярно обрабатываются антисептиком. За соблюдением гигиены на предприятиях усилят контроль и профсоюзы, будет пересмотрен режим работы и организаций, чтобы исключить массовое скопление людей.

"Карантин" в Беларуси

19 марта президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему в стране в целом и в школах в частности не вводят карантин в связи с коронавирусом. По словам главы государства, в стране предпринято достаточно мер по недопущению распространения коронавируса. В частности, речь идет о контроле на границах. Президент отметил, что там проверяют всех, кто кашляет или чихает, и есть хоть малейшее подозрение. При этом, по словам Лукашенко, в Беларуси будут по-прежнему серьезно подходить к борьбе с COVID-19.

Александр Лукашенко о введении карантина в Беларуси

Стоит отметить, что 20 марта лидеры белорусской оппозиции отреагировали на решение Александра Лукашенко не вводить карантин в стране.

"Всеобщая декларация прав человека гласит: "Каждый человек имеет право на жизнь". То же основное право закреплено в статье 24 Конституции Республики Беларусь. Только режим в Беларуси считает иначе. Во время глобальной вспышки коронавируса (COVID-19), самой опасной пандемии 21 века, власти делают все, чтобы в Беларуси распространение этой болезни приняло неконтролируемый характер, подвергая смертельной опасности жизни всех без исключения жителей нашей страны", - говорится в официальном обращении лидеров оппозиции.

Также ими было предложено ввести народный карантин на период с 23 марта по 5 апреля.

Советы по борьбе с коронавирусом от Александра Лукашенко

Глава государства 16 марта во время встречи с руководителями местных органов власти также рассказал, как правильно бороться с коронавирусом.

"Не было счастья, да несчастье помогло, как говорят в народе. Ну хоть научили нас ухаживать за собой, вовремя руки мыть", – прокомментировал он ситуацию с распространением инфекции.

Александр Лукашенко считает, что лучшей профилактикой коронавируса является активная работа.

"Особенно сейчас на селе. Приятно смотреть по телевизору – люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит", – считает президент Беларуси.

По его мнению, от коронавируса может помочь и водка.

"Водкой травить вирус, но не на работе", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко о профилактике коронавируса

Напомним, что ранее врачи назвали новые способы защиты от коронавируса.