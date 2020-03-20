Коронавірус в Білорусі: скільки хворих та як Лукашенко бореться з епідемією

Коронавірус в Білорусі (колаж: РБК-Україна)

Коронавірусом в Білорусі перехворіли вже 15 осіб

Коронавірус в Білорусі діагностовано вже у 69 осіб. При цьому за офіційною статистикою Міністерства охорони здоров'я Білорусі, станом на 9 ранку 20 березня з лікарень було виписано 15 пацієнтів, що видужали від інфекції. Зараз продовжують лікування 54 людини. Про смертельні випадки від COVID-19 в Білорусі не повідомляється.

Під наглядом фахівців знаходяться 42 людини, у них позитивні лабораторні тести, але немає клінічних проявів захворювання. Ознаки хвороби виявлені лише у 12 пацієнтів.

"На цей момент під медичним наглядом знаходяться 42 пацієнта з позитивними лабораторними тестами, але без клінічних проявів хвороби. Мають клінічні ознаки інфекції COVID-19, тобто, по суті, є хворими, 12 пацієнтів", — повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

При цьому, у Білорусі з моменту початку пандемії проведено вже понад 19 тисяч тестів.

Білоруські лікарі заявляють, що готові до наступу епідемії.

"Розроблено кілька сценаріїв розвитку подальших подій. Складено плани заходів щодо кожного з цих сценаріїв. У нас є в наявності ліжка інтенсивної терапії та оснащення необхідне, підготовлені кадри, витратні матеріали", - розповів Олександр Дзядзько, завідувач відділу анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії Мінського науково-практичного центру хірургії, трансплантології та гематології.

Які обмеження ввели в Білорусі

Поки всі сусідні країни, включаючи Україну, оголошують карантин і закривають кордони, президент Білорусі заявляє, що "це порожнє" і називає коронавірус "не інакше як психозом". Але влада все ж ввела заходи щодо запобігання поширення коронавіруса в країні.

З появою перших хворих коронавірусом в Білорусі змінився і графік роботи поліклінік, зроблено це для того, щоб упорядкувати потоки та не допустити черг. Пацієнтів з підвищеною температурою будуть приймати через окремий вхід. Літні та громадяни з хронічними захворюваннями будуть обслуговуватися вдома.

З 23 березня в Мінську зміниться робота громадського транспорту. Майже 280 маршрутів з 7 до 10 ранку скоротять інтервал руху. Коригування – і в розкладі метро. В цілях профілактики склади регулярно обробляються антисептиком. За дотриманням гігієни на підприємствах посилять контроль і профспілки, буде переглянуто режим роботи та організацій, щоб виключити масове скупчення людей.

"Карантин" у Білорусі

19 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, чому в країні в цілому і в школах зокрема не вводять карантин у зв'язку з коронавірусом. За словами голови держави, в країні вжито достатньо заходів з недопущення розповсюдження коронавіруса. Зокрема, мова йде про контроль на кордонах. Президент зазначив, що там перевіряють всіх, хто кашляє або чхає, і є хоч найменша підозра. При цьому, за словами Лукашенко, в Білорусі будуть як і раніше серйозно підходити до боротьби з COVID-19.

Олександр Лукашенко про введення карантину в Білорусі

Варто відзначити, що 20 березня лідери білоруської опозиції відреагували на рішення Олександра Лукашенка не вводити карантин в країні.

"Загальна декларація прав людини проголошує: "Кожна людина має право на життя". То ж основне право закріплено у статті 24 Конституції Республіки Білорусь. Тільки режим у Білорусі вважає інакше. Під час глобального спалаху коронавіруса (COVID-19), найнебезпечнішої пандемії 21 століття, влада робить все, щоб в Білорусі поширення цієї хвороби прийняло неконтрольований характер, наражаючи на смертельну небезпеку життя всіх без винятку жителів нашої країни", - йдеться в офіційному зверненні лідерів опозиції.

Також ними було запропоновано ввести народний карантин на період з 23 березня по 5 квітня.

Поради по боротьбі з коронавірусом від Олександра Лукашенка

Глава держави 16 березня під час зустрічі з керівниками місцевих органів влади також розповів, як правильно боротися з коронавірусом.

"Не було щастя, так нещастя допомогло, як кажуть у народі. Ну хоч навчили нас доглядати за собою, вчасно мити руки", – прокоментував він ситуацію з поширенням інфекції.

Олександр Лукашенко вважає, що кращою профілактикою коронавіруса є активна робота.

"Особливо зараз на селі. Приємно дивитися по телевізору – люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про віруси. Там трактор вилікує всіх, поле всіх лікує", – вважає президент Білорусі.

На його думку, від коронавіруса може допомогти й горілка.

"Горілкою труїти вірус, але не на роботі", - додав білоруський лідер.

Олександр Лукашенко про профілактику коронавіруса

Нагадаємо, що раніше лікарі назвали нові способи захисту від коронавірусу.