В Беларуси вылечен первый пациент с коронавирусом

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В Беларуси коронавирусом заразился студент, который недавно прилетел из Ирана

В Беларуси вылечен первый пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Сообщается, что у студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса.

"Согласно действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, они могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после 2-х отрицат лабораторных тестов. Выписка пациента запланирована на конец следующей недели. Так что обучение в белорусском университете этот студент начнет немного позже своих однокурсников", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси подтвердили первый случай коронавируса. Заразился студент, который недавно прилетел из Ирана. Белорусские власти решили проводить обследование и лабораторную диагностику граждан Ирана, Италии и Южной Кореи, которые будут прибывать в страну.

Добавим, президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена закрывать свои границы из-за зафиксированного случая коронавируса в стране. Он отметил, что закрытие границ не станет эффективной мерой против коронавируса.