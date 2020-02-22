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Коронавирус из Китая: ученые сделали важное заявление о новой опасности

STYLERЖизнь    22.02.2020 - 13:25
Коронавирус из Китая: ученые сделали важное заявление о новой опасности
Коронавирус 2020 (фото: pixabay.com)

Коронавирус 2020 может проявиться через 27 дней после заражения

Новый китайский коронавирус COVID-19, по данным ученых, имеет более продолжительный инкубационный период. Такое заявление сделали власти китайской провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от вспышки заболевания. Ученые смогли определить новую продолжительность инкубационного периода благодаря недавнему инциденту.

Как сообщалось, ранее ученые определили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Как оказалось теперь, инкубационный период коронавируса COVID-19 может составлять 27 дней. Об этом свидетельствует недавний инцидент в провинции Хубэй.

Как сообщили китайские врачи, 21 февраля они выявили 70-летнего мужчину с положительным результатом на коронавирус. Значительный интерес представляет тот факт, что последние 27 дней мужчина не контактировал с носителями вируса. 24 января гражданин находился в северо-западной части провинции Хубэй, где навещал больную сестру. После этого мужчина не ощущал никаких подозрительных симптомов вплоть до 20 февраля, когда поднялась температура. 21 февраля тест подтвердил заражение коронавирусом.

Пока это был единственный зафиксированный случай длительного инкубационного периода. Но власти Китая признают, что, если информация подтвердится, придется пересмотреть весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии.

Напомним, 20 февраля в Украину вернулся самолет из китайского города Ухань. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, все без признаков болезни. Они должны две недели находиться под присмотром врачей в изолированном санатории в Новых Санжарах.

Однако местные жители отказались "принимать гостей". Дошло до перекрывания дорог, огненных баррикад, стычек с полицией и нападения на автобусы с эвакуированными.

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