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Трампа возмутило возвращение в США американцев, больных на коронавирус

Новости » Политика     22.02.2020 - 12:32
Трампа возмутило возвращение в США американцев, больных на коронавирус
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Дональд Трамп был проинформирован о возвращении американцев и согласился с тем, что здоровые пассажиры не должны находиться в самолете с больными

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился на своих советников через решение разрешить 14 американцам, которые имеют положительный результат теста на коронавирус, вернуться в США из Японии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Как отмечается, Трампу и оперативной группе администрации по коронавирусу сообщили, что американцы, которые провели недели в карантине на борту круизного лайнера Diamond Princess, где вирус распространился на сотни пассажиров, будут эвакуированы в Соединенные Штаты на двух чартерных самолетах. Вместе с тем пациентов, у которых обнаружили симптомы или собственно вирус, должны были оставить в Японии.

Трамп был проинформирован о принятом решении и согласился с тем, что здоровые пассажиры не должны находиться в самолете с больными, заявили три высокопоставленных чиновников администрации. Но Государственный департамент и топ-чиновник Министерства здравоохранения США в конечном итоге решили вернуть 14 американцев, у которых обнаружили вирус, и поместить их в изолятор, не уведомив об этом президента.

Смена планов произошла поздно вечером в воскресенье, когда 328 американцев сидели в автобусах на взлетно-посадочной полосе Токийского аэропорта Ханэда, и результаты тестов показали, что 14 пассажиров были заражены вирусом, но еще не проявляли симптомов.

Напомним, количество инфицированных китайским коронавирусом COVID-19 в США выросла как минимум до 34 человек. 13 случаев заражения были диагностированы у американцев, которые вернулись в США из-за рубежа. Еще у 21 человека вирус обнаружили после их возвращения с круизного лайнера Diamond Princess.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикивирусДональд Трамп
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