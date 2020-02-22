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В Италии из-за коронавируса изолировали 10 городов

Новости » Происшествия     22.02.2020 - 02:54
В Италии из-за коронавируса изолировали 10 городов
Иллюстративное фото (Greg Baker/AFP)

В отдельных районах отменили спортивные мероприятия и церковные мессы

Власти северной Италии в пятницу распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после целого ряда новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом предает AFP.

Проверки на наличие вируса пятерых врачей и еще 10 человек дали положительный результат в Ломбардии. Еще два случая подтверждены в области Венето. Кроме того, по данным региона Ломбардия, около 250 человек находились в изоляции, а 60 сотрудников Unilever были проверены на наличие вируса.

Региональная железная дорога Trenord заявила, что ее поезда больше не будут останавливаться на трех станциях в пострадавшем районе.

Более 50 тысяч человек попросили оставаться дома в соответствующих районах, а все общественные мероприятия, такие как карнавальные торжества, церковные мессы и спортивные соревнования, были запрещены на срок до недели.

В миниципалитете Казальпустерленго (Casalpusterlengo) возле городской ратуши вивесили объявление такого содержания: "Коронавирус: населению предлагается оставаться в помещении в качестве меры предосторожности".

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "все под контролем", и подчеркнул, что правительство поддерживает "чрезвычайно высокий уровень предосторожности".

Первым городом, который был закрыт, стал Кодоньо с населением 15 000 человек, где у троих человек тесты дали положительный результат на вирус, включая 38-летнего мужчину и его жену, которая на восьмом месяце беременности.

Первичное тестирование еще троих человек дало положительный результат на коронавирус, ожидаются окончательные результаты.

Известно, что 38-летний итальянец находится в тяжелом состоянии в реанимации. Установлено, что ранее в этом месяце он обедал со знакомым, который посетил Китай в январе, и позже у него появились симптомы гриппа. Однако его тест дал отрицательный результат на вирус.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом COVID-19 за пределами Китая достигло 1200 человек.

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