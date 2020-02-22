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Коронавірус з Китаю: вчені зробили важливу заяву про нову небезпеку

STYLERЖиття    22.02.2020 - 13:25
Коронавірус з Китаю: вчені зробили важливу заяву про нову небезпеку
Коронавірус 2020 (фото: pixabay.com)

Коронавірус 2020 може проявитися через 27 днів після зараження

Новий китайський коронавірус COVID-19, за даними науковців, має більш тривалий інкубаційний період. Таку заяву зробила влада китайської провінції Хубей, найбільш постраждалої від спалаху захворювання. Вчені змогли визначити нову тривалість інкубаційного періоду завдяки недавньому інциденту.

Як повідомлялося, раніше вчені визначили, що інкубаційний період коронавіруса становить 14 днів. Як виявилося тепер, інкубаційний період коронавіруса COVID-19 може становити 27 днів. Про це свідчить нещодавній інцидент в провінції Хубей.

Як повідомили китайські лікарі, 21 лютого вони виявили 70-річного чоловіка з позитивним результатом на коронавірус. Значний інтерес представляє той факт, що останні 27 днів чоловік не контактував з носіями вірусу. 24 січня громадянин знаходився в північно-західній частині провінції Хубей, де відвідував хвору сестру. Після цього чоловік не відчував ніяких підозрілих симптомів аж до 20 лютого, коли піднялася температура. 21 лютого тест підтвердив зараження коронавірусом.

Поки це був єдиний зафіксований випадок тривалого інкубаційного періоду. Але влада Китаю визнає, що, якщо інформація підтвердиться, доведеться переглянути весь комплекс заходів щодо стримування епідемії.

Нагадаємо, 20 лютого в Україну повернувся літак з китайського міста Ухань. На борту перебували 45 українців і 27 іноземців, всі без ознак хвороби. Вони повинні два тижні перебувати під наглядом лікарів в ізольованому санаторії у Нових Санжарах.

Проте місцеві жителі відмовилися "приймати гостей". Дійшло до перекривання доріг, вогняних барикад, сутичок з поліцією і нападу на автобуси з евакуйованими.

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