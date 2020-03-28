Комаровский рассказал, что делать при заражении COVID-19: режим не постельный

Коронавирус не на шутку испугал украинцев, поэтому доктор Комаровский поделился практическими рекомендациями для тех, кто заболел. Эксперт советует быть все время на связи, иметь определенные продукты, напитки и лекарства.

"Обращаю внимание, если вы заболели - режим не постельный. То есть не надо лежать, более того постоянное пребывание в горизонтальном положении увеличивает вероятность осложнений, поэтому вертитесь, крутитесь, занимайте положение полусидя, если тяжело дышать - попробуйте спать на животе, это очень помогает", - сказал Комаровский.

Специалист сообщает, что температура воздух является едва ли не самым важным фактором при лечении. Влажность воздуха должна быть от 40% до 60%, а оптимальная температура составляет 18-22 градуса.

"Не хочется есть - можете не есть, жидкость - это отдельная тема. Тем не менее, вы должны понимать, что вам сейчас не нужны ни гречка, ни мясные или рыбные консервы, вам нужна легко усваиваемая пища, которая должны содержать углеводы", - пишет доктор.

Также Комаровский рассказал, что источником энергии является обычная глюкоза и сахароза. Если ничего не хочется, можно просто пить чай, соки, компоты. Отмечается, что количество выпитой жидкости очень важно, ведь при дефиците жидкости засыхает мокрота в легких, что увеличивает вероятность осложнений.

Коронавирус 2020 - Комаровский дал совет

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