Комаровський розповів, що робити при зараженні COVID-19: режим не постільний

Коронавірус не на жарт налякав українців, тому доктор Комаровський поділився практичними рекомендаціями для тих, хто захворів. Експерт радить бути весь час на зв'язку, мати певні продукти, напої та ліки.

"Звертаю увагу, якщо ви захворіли - режим постільний. Тобто не треба лежати, більше того, постійне перебування в горизонтальному положенні збільшує ймовірність ускладнень, тому крутіться, вертіться, займайте положення напівсидячи, якщо важко дихати - спробуйте спати на животі, це дуже допомагає", - сказав Комаровський.

Фахівець повідомляє, що температура повітря є чи не найважливішим фактором при лікуванні. Вологість повітря повинна бути від 40% до 60%, а оптимальна температура становить 18-22 градуси.

"Не хочеться їсти - можете не їсти, рідина - це окрема тема. Тим не менш, ви повинні розуміти, що вам зараз не потрібні ні гречка, ні м'ясні або рибні консерви, вам потрібна їжа, що легко засвоюється та містить вуглеводи", - пише доктор.

Також Комаровський розповів, що джерелом енергії є звичайна глюкоза і сахароза. Якщо нічого не хочеться, можна просто пити чай, соки, компоти. Відзначається, що кількість випитої рідини дуже важлива, адже при дефіциті рідини засихає мокротиння в легенях, що збільшує ймовірність ускладнень.

Коронавірус 2020 - Комаровський дав пораду

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