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Коронавирус 2020: что это такое и как уничтожает организм (видео)

STYLERКоронавирус    21.03.2020 - 14:09
Коронавирус 2020: что это такое и как уничтожает организм (видео)
Коронавирус 2020 - видео (коллаж: РБК-Украина)

Видео о коронавирусе 2020 наглядно показывает все процессы

Коронавирус 2020 намного опаснее, чем грип, распространяясь все активнее по земному шару, он уже спровоцировал пандемию. Видеоролик опубликовал на своей странице пользователь Facebook.

Видео идет в течение восьми минут и подробно объясняет, почему клетки легких особенно уязвимы для инфекции. На модели продемонстрировано, почему болезнь нередко вызывает нарушения дыхания и его полную остановку.

Инфекционное заболевание передается от больных людей к здоровым и избежать распространения можно только в том случае, если сохранять социальную дистанцию и ввести карантин.

"Не надо рукопожатий и объятий. Если можете оставаться дома, так и сделайте, чтобы в нынешней ситуации в строю могли остаться люди критически важных профессий: доктора, кассиры, полицейские", - подчеркивают авторы.

Коронавирус 2020 - видео (facebook.com/alex.dubas1)

Пользователям данный ролик показался уместным, хотя у некоторых возникли вполне резонные вопросы:

  • Отличный мульт, наглядный. Очень понятно, как мытье рук и сокращение контактов поможет;
  • Все еще больше запуталось: говорят, что с сильным иммунитетом не будут тяжело переносить эту болезнь, а из ролика выходит, что сильный иммунитет тоже плохо...
  • Думаю, проблема вируса несколько преувеличена из-за внимания СМИ и общей паники.

Коронавирус 2020: что это такое и как уничтожает организм (видео)

Коронавирус 2020 - видео

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