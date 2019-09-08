Королю закон не писан: Елизавета II шесть раз нарушала протокол

Елизавета II не прочь периодически пренебречь правилами, хотя зачастую в подобном обвиняется исключительно Меган Маркл. Чтобы восстановить справедливость издание Insider собрало самые известные промахи ее величества.

1. Королева обняла Мишель Обаму во время визита, забыв о том, что королевский протокол запрещает визитерам прикасаться к августейшим особам.

2. Она позволила Меган остаться в замке на Рождество до свадьбы с принцем Гарри, хотя по правилам, будущей герцогине нельзя было оставаться в замке до получения официального статуса замужней дамы.

3. Она приглашает шеф-повара выпить с ней каждое Рождество, несмотря на то, что столовую в Сандрингемском доме строго запрещено посещать всем, кроме членов венценосной семьи.

4. Во время своей первой поездки в замок Балморал королева разрешила Кейт снимать происходящее внутри, хотя это строго запрещено и Миддлтон еще не была ее невесткой, а только встречалась с Уильямом.

Елизавета II шесть раз нарушала протокол (фото: instagram.com/theroyalfamily)

5. Она принимает цветы от поклонников. Однажды ее величество сама направилась к девушке, взяла цветы и поблагодарила за подарок, хотя охрана пыталась до этого объяснить почитательнице, что подобные действия запрещены.

6. Она разрешила Кейт и Уильяму порвать список гостей из сотен людей, имеющих важные связи с королевской семьей и пригласить кого угодно на свадьбу, невзирая на правила.

Напомним, что Меган Маркл решила нанять американскую PR-компанию, чтобы восстановить испорченную репутацию. У королевской семьи подобное действие со стороны герцогини вызвало негодование.

К слову, не так давно Меган Маркл и принца Гарри засекли в дешевом пабе. Гарри выпил пару кружек пива, а Меган на протяжении нескольких часов потягивала простую воду.