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Короля Чарльза та дружину Каміллу закидали привселюдно яйцями (фото)

Король Чарльз III із дружиною Каміллою (фото: tsn.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Під час візиту до Йоркширу новоспеченого господаря британського престолу Чарльза III та його дружину обкидали яйцями. У самого монарха не потрапила жодна з випущених "куль".

Поліція вже заарештувала нападника.

Чим британцям не догодив король - дивіться нижче в матеріалі.

Невдалий напад на Чарльза здійснили в момент його спілкування з публікою. Проте, на щастя, жодне яйце не влучило в короля.

Насправді Його Величність навіть не зрозумів, що сталося. Чарльз коротко озирнувся, щоб побачити розбиті яйця, але на інше майже не відреагував.

Фото: tsn.ua

У цю ж мить четверо поліціянтів зловили та заарештували нападника. Ним виявився активіст Повстання проти вимирання, який колись був кандидатом від Партії зелених. Звати чоловіка Патрік Телвелл.

Патрік Телвелл (фото: tsn.ua)

Коли його повалили на землю, він все одно продовжив викрикувати фразу: "Ця країна побудована на крові рабів". На противагу правопорушнику публіка, яка зібралася, скандувала: "Боже, бережи короля" та "Ганьба вам".

Попри інцидент король Чарльз продовжив традиційну церемонію, під час якої офіційно вітав лорд-мера в місті Йорк. Востаннє це робила його мати, королева, у 2012 році.

Раніше ми показували зустріч Чарльза з українськими біженцями в Шотландії.

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