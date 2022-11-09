Короля Чарльза и жену Камиллу забросали публично яйцами (фото)

Неудачное нападение на Чарльза совершили в момент его общения с публикой. Однако, к счастью, ни одно яйцо не попало в короля.

На самом деле Его Величество даже не понял, что произошло. Чарльз коротко огляделся, чтобы увидеть разбитые яйца, но почти не отреагировал.

Фото: tsn.ua

В этот же момент четверо полицейских поймали и арестовали нападавшего. Им оказался активист Восстания против вымирания, когда-то являвшийся кандидатом от Партии зеленых. Зовут мужа Патрик Телвелл.

Патрик Телвелл (фото:tsn.ua)

Когда его свергли на землю, он все равно продолжил выкрикивать фразу: "Эта страна построена на крови рабов". В противоположность правонарушителю собравшаяся публика скандировала: "Боже, храни короля" и "Позор вам".

Несмотря на инцидент, король Чарльз продолжил традиционную церемонию, во время которой официально приветствовал лорд-мэра в городе Йорк. В последний раз это делала его мать, королева, в 2012 году.