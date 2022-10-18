Чарльз III зустрівся з українськими біженцями в Шотландії та вислухав історії сімей (фото)

Чарльз III у шотландському місті Абердін зустрівся із сім'ями біженців з України, а також з Афганістану та Сирії. Король Великої Британії почув особисті історії українців про їхню евакуацію після повномасштабного вторгнення РФ, прибуття до цього міста та деякі труднощі, з якими вони зіткнулися.

Зазначається, що в Абердіні зараз оселилося близько 1000 українських біженців, і місто може прийняти ще більше людей.

У місті у двох готелях нині проживає близько 170 афганських біженців, і ще сюди переселилися приблизно 30 сирійських сімей із 2014 року.

Як розповів лорд-лейтенант доктор Девід Кемерон, який супроводжував короля під час його візиту до Абердіна, Чарльзу III було "особливо приємно почути з перших рук про тих, хто безпосередньо постраждав внаслідок конфліктів по всьому світу, про тих, хто втратив свої домівки".

Чарльз III у шотландському Абердіні зустрівся з біженцями з України, Сирії та Афганістану (фото: Getty Images)

Так, на прийомі до міської ради британський король поспілкувався з українцями.

34-річна Інна Скворцова, яка працювала туроператором у Києві та після великої російської інтервенції була змушена залишити рідну домівку, зараз в Абердіні працює в центрі гостинності, що пропонує житло в екстрених випадках.

Чарльз III зустрівся з біженцями з України (фото: Getty Images)

"Я хотіла б присвятити себе допомозі, тому що я можу зробити свій внесок сама. Можливо, мені стануть у нагоді мої навички та досвід попередньої роботи. Я хочу зробити щось хороше", - сказала українка і додала, що для неї було честю зустрітися і поспілкуватися із британським монархом.

Перед від'їздом короля хор, що складається зі школярів, студентів університету та деяких сімей біженців, виконав пісню "Північне сяйво старого Абердіна".

Чарльз III поспілкувався з українцями, які через російську війну евакуювалися до Шотландії та проживають в Абердіні (фото: Getty Images)