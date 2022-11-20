Королівський святковий салат за копійки: готувати дуже просто!

Салат з печінкою тріски - смачнюща страва домашньої кухні, яка ідеально впишеться у будь-який святковий стіл. За складом він трохи нагадує знайому всім "Мімоз", але на смак звичайно ж відрізняється.
Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Alina FooDee.
Перший шар: натерти картоплю на великій тертці.
Другий шар: розім'яти печінку тріски виделкою.
Третій шар: дрібно нарізати зелену цибулю.
Четвертий шар: дрібно порізати мариновані огірки. Змастити майонезом.
П'ятий шар: натерти на терці моркву. Змастити майонезом.
Шостий шар: Натерти яєчні білки на дрібній тертці. Змастити майонезом.
Сьомий шар: розім'яти жовтки вилкою та викласти зверху.
Накрити салат харчовою плівкою та дати настоятися в холодильнику 30-60 хвилин.
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