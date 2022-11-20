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Королівський святковий салат за копійки: готувати дуже просто!

Скріншот: Салат з печінкою тріски
Автор: Світлана Мащенко

Салат з печінкою тріски - смачнюща страва домашньої кухні, яка ідеально впишеться у будь-який святковий стіл. За складом він трохи нагадує знайому всім "Мімоз", але на смак звичайно ж відрізняється.

Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Alina FooDee.

Складові:

  • Варена картопля - 2 шт.
  • Варена морква - 2 шт.
  • Печінка тріски - 1 банка
  • Зелена цибуля - 2-3 шт.
  • Мариновані огірки - 120 г
  • Майонез - за смаком
  • Яйця - 3 шт.

Покрокове приготування

Перший шар: натерти картоплю на великій тертці.

Другий шар: розім'яти печінку тріски виделкою.

Третій шар: дрібно нарізати зелену цибулю.

Четвертий шар: дрібно порізати мариновані огірки. Змастити майонезом.

П'ятий шар: натерти на терці моркву. Змастити майонезом.

Шостий шар: Натерти яєчні білки на дрібній тертці. Змастити майонезом.

Сьомий шар: розім'яти жовтки вилкою та викласти зверху.

Накрити салат харчовою плівкою та дати настоятися в холодильнику 30-60 хвилин.

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