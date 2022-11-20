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Королевский праздничный салат за копейки: готовить очень просто!

Скриншот: Салат с печенью трески
Автор: Светлана Мащенко

Салат с печенью трески - вкуснейшее блюдо домашней кухни, которое идеально впишется в любой праздничный стол. По составу он немного напоминает знакомую всем "Мимозу", но по вкусу конечно же отличается.

Рецептом поделилась украинская кулинарная блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Вареный картофель - 2 шт.
  • Вареная морковь - 2 шт.
  • Печень трески - 1 банка
  • Зеленый лук - 2-3 шт.
  • Маринованные огурцы - 120 г
  • Майонез - по вкусу
  • Яйца - 3 шт.

Пошаговое приготовление

Первый слой: натереть картофель на крупной терке.

Второй слой: размять печень трески вилкой.

Третий слой: мелко нарезать зеленый лук.

Четвертый слой: мелко нарезать маринованные огурцы. Смазать майонезом.

Пятый слой: натереть на крупной терке морковь. Смазать майонезом.

Шестой слой: Натереть яичные белки на мелкой терке. Смазать майонезом.

Седьмой слой: размять желтки вилкой и выложить сверху.

Накрыть салат пищевой пленкой и дать настояться в холодильнике 30-60 минут.

Ранее мы писали, как приготовить салат Оливье по ресторанному рецепту. Очень необычный способ.

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