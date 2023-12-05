Королевский новогодний салат: как приготовить идеальное блюдо на праздник

Еще немного и украинцы начнут готовиться к зимним праздникам и накрывать столы с разными вкусностями. А кулинары уже понемногу собирают рецепты блюд, которыми будут удивлять своих родных и гостей. И самое популярное блюдо - это салат.

Как приготовить королевский салат, который станет заменой традиционного Оливье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Простые рецепты ".

Что вам понадобится:

Говядина вареная - 500 г

Огурцы маринованные - 7 шт.

Яйца вареные - 6 шт.

Грецкие орехи - 200 г

Болгарский перец - 1 шт.

Белок вареного яйца - 1 шт.

Майонез - 200 г

Укроп - веточки

Как приготовить королевский салат

Говядину варим в подсоленной воде не менее 5 часов. Готовое мясо нарезаем на кусочки и делим их на две части.

Берем кондитерское кольцо или форму для салата. Одну часть мяса выкладываем первым слоем, смазываем слой сеточкой майонеза.

Нарезаем маринованные огурцы маленькими кубиками. Половину огурцов выкладываем вторым слоем поверх мяса. По желанию можно мелко порезать пару зубчиков чеснока и добавить к огурцам. Смазываем слой сеточкой из майонеза.

3 очищенных вареных яйца нарезаем мелким кубиком, выкладываем ими третий слой. Смазываем майонезом.

Четвертый слой - мясо, затем огурцы и яйца. Орехи измельчаем и посыпаем верхушку салата. Болгарский перец используем для украшения сверху.

Готовый салат ставим на 2-3 часа в холодильник для пропитки. Из белка создаем цветочек, измельчаем в крошку желток. Кладем в центр салата кольцо из перца, на кольцо цветок из белка, в цветочек насыпаем желток.

Остальные перцы режем как лепестки, а укроп используем как веточки цветка.

Королевский салат для праздника (скриншот)