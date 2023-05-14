Королівський кіш із салом від Марка Фланагана: як приготувати фірмову страву британської коронації
Королівська церемонія відбулася у Великій Британії 6 травня. Король Чарльз III офіційно зійшов на престол після матері, королеви Єлизавети II. Усі урочисті заходи відбулися у Вестмінстерському абатстві та серед 2 тисяч гостей були також представники України – перша леді Олена Зеленська.
Основною стравою на банкеті на честь коронації став королівський кіш від особистого кухаря короля Марка Фланагана. Як його приготувати – читайте у матеріалі нижче.
Що таке кіш
Кіш – це відкритий пиріг з різними начинками. Він універсальний та зручний – його можна розділити на порції, інгредієнти недорогі та можна врахувати різні смаки гостей.
І за потреби – такий пиріг можна легко адаптувати під різні дієтичні обмеження.
Що знадобиться:
- Борошно - 125 г
- Холодне вершкове масло - 25 г
- Сало - 25 г
- Молоко – 2 ч. ложки
- Сіль - щіпка
Для начинки:
- сир чеддер – 100 г (натертий)
- шпинат - 180 г (варений та подрібнений)
- боби відварені - 60 г
- молоко - 125 мл
- збиті вершки - 175 мл
- яйця – 2 шт.
- естрагон свіжий подрібнений – 1 ст. ложка
- сіль та перець - до свого смаку
Як приготувати королівський киш
Борошно та сіль потрібно просіяти в миску, натерти масло та сало, перемішати, поступово додавати молоко та вимішувати до отримання тесту пісочної структури. Коли тісто буде готове – накрийте миску та поставте в холодильник на 30-45 хвилин.
Далі тісто потрібно розкачати на підготовленій поверхні. Розкачувати потрібно у форму кола, більшого, ніж форма для кішу і не менше 5 мм завтовшки.
Тісто потрібно скласти у форму та відправити ще на півгодини до холодильника. Потім розігріти духовку до 190 градусів і поставити туди основу на 15 хвилин. Потім потрібно зменшити температуру до 160 градусів.
Поки готується корж, займіться начинкою. Змішайте молоко, збиті вершки та яйця. Потім додайте туди спеції – естрагон, сіль та перець.
На готовий корж викладайте шпинат, квасолю та половину сиру. Залийте сумішшю з яєць, молока та вершків. Сир, що залишився, насипте зверху. Випікати королівський кіш потрібно 20-25 хвилин - доки центр не стане рум'яним.
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