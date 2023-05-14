Королівський кіш із салом від Марка Фланагана: як приготувати фірмову страву британської коронації

Королівська церемонія відбулася у Великій Британії 6 травня. Король Чарльз III офіційно зійшов на престол після матері, королеви Єлизавети II. Усі урочисті заходи відбулися у Вестмінстерському абатстві та серед 2 тисяч гостей були також представники України – перша леді Олена Зеленська.

Основною стравою на банкеті на честь коронації став королівський кіш від особистого кухаря короля Марка Фланагана. Як його приготувати – читайте у матеріалі нижче.

Що таке кіш

Кіш – це відкритий пиріг з різними начинками. Він універсальний та зручний – його можна розділити на порції, інгредієнти недорогі та можна врахувати різні смаки гостей.

І за потреби – такий пиріг можна легко адаптувати під різні дієтичні обмеження.

Що знадобиться:

Борошно - 125 г

Холодне вершкове масло - 25 г

Сало - 25 г

Молоко – 2 ч. ложки

Сіль - щіпка

Для начинки:

сир чеддер – 100 г (натертий)

шпинат - 180 г (варений та подрібнений)

боби відварені - 60 г

молоко - 125 мл

збиті вершки - 175 мл

яйця – 2 шт.

естрагон свіжий подрібнений – 1 ст. ложка

сіль та перець - до свого смаку

Як приготувати королівський киш

Борошно та сіль потрібно просіяти в миску, натерти масло та сало, перемішати, поступово додавати молоко та вимішувати до отримання тесту пісочної структури. Коли тісто буде готове – накрийте миску та поставте в холодильник на 30-45 хвилин.

Далі тісто потрібно розкачати на підготовленій поверхні. Розкачувати потрібно у форму кола, більшого, ніж форма для кішу і не менше 5 мм завтовшки.

Тісто потрібно скласти у форму та відправити ще на півгодини до холодильника. Потім розігріти духовку до 190 градусів і поставити туди основу на 15 хвилин. Потім потрібно зменшити температуру до 160 градусів.

Поки готується корж, займіться начинкою. Змішайте молоко, збиті вершки та яйця. Потім додайте туди спеції – естрагон, сіль та перець.

На готовий корж викладайте шпинат, квасолю та половину сиру. Залийте сумішшю з яєць, молока та вершків. Сир, що залишився, насипте зверху. Випікати королівський кіш потрібно 20-25 хвилин - доки центр не стане рум'яним.