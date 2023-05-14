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Королівський кіш із салом від Марка Фланагана: як приготувати фірмову страву британської коронації

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Неділя 14 травня 2023 13:43
Королівський кіш із салом від Марка Фланагана: як приготувати фірмову страву британської коронації Як приготувати королівський кіш із салом від Марка Фланагана (фото: wikimedia org)
Автор: Анна Шиканова

Королівська церемонія відбулася у Великій Британії 6 травня. Король Чарльз III офіційно зійшов на престол після матері, королеви Єлизавети II. Усі урочисті заходи відбулися у Вестмінстерському абатстві та серед 2 тисяч гостей були також представники України – перша леді Олена Зеленська.

Основною стравою на банкеті на честь коронації став королівський кіш від особистого кухаря короля Марка Фланагана. Як його приготувати – читайте у матеріалі нижче.

Що таке кіш

Кіш – це відкритий пиріг з різними начинками. Він універсальний та зручний – його можна розділити на порції, інгредієнти недорогі та можна врахувати різні смаки гостей.

І за потреби – такий пиріг можна легко адаптувати під різні дієтичні обмеження.

Що знадобиться:

  • Борошно - 125 г
  • Холодне вершкове масло - 25 г
  • Сало - 25 г
  • Молоко – 2 ч. ложки
  • Сіль - щіпка

Для начинки:

  • сир чеддер – 100 г (натертий)
  • шпинат - 180 г (варений та подрібнений)
  • боби відварені - 60 г
  • молоко - 125 мл
  • збиті вершки - 175 мл
  • яйця – 2 шт.
  • естрагон свіжий подрібнений – 1 ст. ложка
  • сіль та перець - до свого смаку

Як приготувати королівський киш

Борошно та сіль потрібно просіяти в миску, натерти масло та сало, перемішати, поступово додавати молоко та вимішувати до отримання тесту пісочної структури. Коли тісто буде готове – накрийте миску та поставте в холодильник на 30-45 хвилин.

Далі тісто потрібно розкачати на підготовленій поверхні. Розкачувати потрібно у форму кола, більшого, ніж форма для кішу і не менше 5 мм завтовшки.

Тісто потрібно скласти у форму та відправити ще на півгодини до холодильника. Потім розігріти духовку до 190 градусів і поставити туди основу на 15 хвилин. Потім потрібно зменшити температуру до 160 градусів.

Поки готується корж, займіться начинкою. Змішайте молоко, збиті вершки та яйця. Потім додайте туди спеції – естрагон, сіль та перець.

На готовий корж викладайте шпинат, квасолю та половину сиру. Залийте сумішшю з яєць, молока та вершків. Сир, що залишився, насипте зверху. Випікати королівський кіш потрібно 20-25 хвилин - доки центр не стане рум'яним.

До речі, ми писали про те, як пройшла коронація принца Чарльза.

А також ми розповідали про те, як приготувати лангош по-закарпатськи, неймовірно смачну страву.

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