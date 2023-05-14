Королевский киш с салом от Марка Фланагана: как приготовить фирменное блюдо британской коронации

Королевская церемония состоялась в Великобритании 6 мая. Король Чарльз III официально взошел на престол после своей матери, королевы Елизаветы II. Все торжественные мероприятия прошли в Вестминстерском аббатстве и среди 2 тысяч гостей были также представители Украины - первая леди Елена Зеленская.

Основным блюдом на банкете в честь коронации стал королевский киш от личного повара короля Марка Фланагана. Как его приготовить - читайте в материале ниже.

Что такое киш

Киш - это открытый пирог с разными начинками. Он универсальный и удобный - его можно разделить на порции, ингредиенты недорогие и можно учесть разные вкусы гостей.

И при необходимости - такой пирог можно легко адаптировать под разные диетические ограничения.

Что понадобится:

Мука - 125 г

Холодное сливочное масло - 25 г

Сало - 25 г

Молоко - 2 ч. ложки

Соль - щепотка

Для начинки:

сыр чеддер - 100 г (натертый)

шпинат - 180 г (вареный и измельченный)

бобы отварные - 60 г

молоко - 125 мл

взбитые сливки - 175 мл

яйца - 2 шт.

эстрагон свежий измельченный - 1 ст. ложка

соль и перец - по вкусу

Как приготовить королевский киш

Муку и соль нужно просеять в миску, натереть масло и сало, перемешать, постепенно добавлять молоко и вымешивать до получения теста песочной структуры. Когда тесто будет готово - накройте миску и поставьте в холодильник на 30-45 минут.

Далее тесто нужно раскатать на подготовленной поверхности. Раскатывать нужно в форму круга, большего, чем форма для киша и не менее 5 мм толщиной.

Тесто нужно сложить в форму и отправить еще на полчаса в холодильник. Потом разогреть до 190 градусов духовку и поставить туда основу на 15 минут. Потом нужно убавить температуру до 160 градусов.

Пока готовится корж, займитесь начинкой. Смешайте молоко, взбитые сливки и яйца. Потом добавьте туда специи - эстрагон, соль и перец.

На готовый корж выкладывайте шпинат, фасоль и половину сыра. Залейте смесью из яиц, молока, и сливок. Оставшийся сыр насыпьте сверху. Выпекать королевский киш нужно 20-25 минут - пока центр не станет румяным.