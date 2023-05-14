Королевский киш с салом от Марка Фланагана: как приготовить фирменное блюдо британской коронации
Королевская церемония состоялась в Великобритании 6 мая. Король Чарльз III официально взошел на престол после своей матери, королевы Елизаветы II. Все торжественные мероприятия прошли в Вестминстерском аббатстве и среди 2 тысяч гостей были также представители Украины - первая леди Елена Зеленская.
Основным блюдом на банкете в честь коронации стал королевский киш от личного повара короля Марка Фланагана. Как его приготовить - читайте в материале ниже.
Что такое киш
Киш - это открытый пирог с разными начинками. Он универсальный и удобный - его можно разделить на порции, ингредиенты недорогие и можно учесть разные вкусы гостей.
И при необходимости - такой пирог можно легко адаптировать под разные диетические ограничения.
Что понадобится:
- Мука - 125 г
- Холодное сливочное масло - 25 г
- Сало - 25 г
- Молоко - 2 ч. ложки
- Соль - щепотка
Для начинки:
- сыр чеддер - 100 г (натертый)
- шпинат - 180 г (вареный и измельченный)
- бобы отварные - 60 г
- молоко - 125 мл
- взбитые сливки - 175 мл
- яйца - 2 шт.
- эстрагон свежий измельченный - 1 ст. ложка
- соль и перец - по вкусу
Как приготовить королевский киш
Муку и соль нужно просеять в миску, натереть масло и сало, перемешать, постепенно добавлять молоко и вымешивать до получения теста песочной структуры. Когда тесто будет готово - накройте миску и поставьте в холодильник на 30-45 минут.
Далее тесто нужно раскатать на подготовленной поверхности. Раскатывать нужно в форму круга, большего, чем форма для киша и не менее 5 мм толщиной.
Тесто нужно сложить в форму и отправить еще на полчаса в холодильник. Потом разогреть до 190 градусов духовку и поставить туда основу на 15 минут. Потом нужно убавить температуру до 160 градусов.
Пока готовится корж, займитесь начинкой. Смешайте молоко, взбитые сливки и яйца. Потом добавьте туда специи - эстрагон, соль и перец.
На готовый корж выкладывайте шпинат, фасоль и половину сыра. Залейте смесью из яиц, молока, и сливок. Оставшийся сыр насыпьте сверху. Выпекать королевский киш нужно 20-25 минут - пока центр не станет румяным.
Кстати, ранее мы писали о том, как прошла коронация принца Чарльза.
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