UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Королівський дерун, який ви захочете готувати знову і знову

Як приготувати королівський дерун (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо вам трохи набридли звичайні деруни, пропонуємо приготувати справжній "королівський" дерун, який за раз нагодує велику родину.

Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.

Складники:

  • Картопля - 900 г (близько 6 шт.)
  • Цибуля - 1 шт.
  • Часник - 2 зубчики
  • Соєвий соус - 2 ст. л.
  • Сіль, чорний мелений перець, коріандр - на смак
  • Фарш - 500 г
  • Кетчуп - 2 ст. л.
  • Вершкове масло - 1 ст. л.

Покрокове приготування

Наріжте цибулю дрібним кубиком, обсмажте до прозорості на вершковому маслі. Додайте фарш, часник, соєвий соус, кетчуп, спеції і протоміть все разом на сковороді.

На крупній тертці натріть картоплю, трохи відтисніть від соку. Додайте яйця, посоліть, поперчіть за смаком. Перемішайте все ретельно і розділіть масу навпіл.

Розігрійте сковороду з вершковим маслом і викладіть першу частину картоплі на сковороду. Зверху викладіть фарш і другу частину картоплі.

Обсмажуйте під кришкою хвилин 20-25 на слабкому вогні. Переверніть і з другого боку обсмажуйте близько 12-15 хвилин вже без кришки.

Ріжте на порції і подавайте зі сметаною та зеленню. Смачного!

Раніше ми писали також, як приготувати домашні макарони.

Крім того читайте про рецепт легендарних американських панкейків.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецептикулінар