Королівський дерун, який ви захочете готувати знову і знову

Якщо вам трохи набридли звичайні деруни, пропонуємо приготувати справжній "королівський" дерун, який за раз нагодує велику родину.
Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.
Наріжте цибулю дрібним кубиком, обсмажте до прозорості на вершковому маслі. Додайте фарш, часник, соєвий соус, кетчуп, спеції і протоміть все разом на сковороді.
На крупній тертці натріть картоплю, трохи відтисніть від соку. Додайте яйця, посоліть, поперчіть за смаком. Перемішайте все ретельно і розділіть масу навпіл.
Розігрійте сковороду з вершковим маслом і викладіть першу частину картоплі на сковороду. Зверху викладіть фарш і другу частину картоплі.
Обсмажуйте під кришкою хвилин 20-25 на слабкому вогні. Переверніть і з другого боку обсмажуйте близько 12-15 хвилин вже без кришки.
Ріжте на порції і подавайте зі сметаною та зеленню. Смачного!
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