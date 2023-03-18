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Готуємо справжні американські панкейки: простий рецепт легендарних млинців

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Субота 18 березня 2023 08:30
Готуємо справжні американські панкейки: простий рецепт легендарних млинців Як приготувати американські панкейки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Американські панкейки - великі пишні млинці, які готуються на основі молока, але з додаванням розпушувача. Їх традиційно складають гіркою і поливають сиропом, збитими вершками та іншими добавками.

Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee у YouTube.

Складники на 2 порції (7-8 шт.):

  • Яйце велике С0 - 1 шт.
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Цукор - 2 ч. л.
  • Вершкове масло - 10-20 г
  • Молоко - 130 г
  • Борошно - 130 г
  • Розпушувач - 1 ч. л.
  • Сіль - щіпка

Покрокове приготування

У молоко додайте вершкове масло та підігрійте до теплого стану, масло має розтанути.

Перемішайте борошно з розпушувачем. До яйця додайте щіпку солі, цукор, ванільний цукор, поступово додайте борошно та молоко, перемішайте до однорідності.

Сковороду добре прогрійте, потім зменшіть нагрівання до середнього. Викладіть частину тіста, накрийте кришкою і смажте 1-2 хвилини. Переверніть на інший бік і смажте ще 1 хвилину орієнтовно.

Усього з цієї порції тіста має вийти 7-8 панкейків.

Подавайте зі сметаною, варенням, медом, згущеним молоком.

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