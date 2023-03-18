Готуємо справжні американські панкейки: простий рецепт легендарних млинців
Американські панкейки - великі пишні млинці, які готуються на основі молока, але з додаванням розпушувача. Їх традиційно складають гіркою і поливають сиропом, збитими вершками та іншими добавками.
Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee у YouTube.
Складники на 2 порції (7-8 шт.):
- Яйце велике С0 - 1 шт.
- Ванільний цукор - 10 г
- Цукор - 2 ч. л.
- Вершкове масло - 10-20 г
- Молоко - 130 г
- Борошно - 130 г
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Сіль - щіпка
Покрокове приготування
У молоко додайте вершкове масло та підігрійте до теплого стану, масло має розтанути.
Перемішайте борошно з розпушувачем. До яйця додайте щіпку солі, цукор, ванільний цукор, поступово додайте борошно та молоко, перемішайте до однорідності.
Сковороду добре прогрійте, потім зменшіть нагрівання до середнього. Викладіть частину тіста, накрийте кришкою і смажте 1-2 хвилини. Переверніть на інший бік і смажте ще 1 хвилину орієнтовно.
Усього з цієї порції тіста має вийти 7-8 панкейків.
Подавайте зі сметаною, варенням, медом, згущеним молоком.
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