Готуємо справжні американські панкейки: простий рецепт легендарних млинців

Американські панкейки - великі пишні млинці, які готуються на основі молока, але з додаванням розпушувача. Їх традиційно складають гіркою і поливають сиропом, збитими вершками та іншими добавками.

Складники на 2 порції (7-8 шт.):

Яйце велике С0 - 1 шт.

Ванільний цукор - 10 г

Цукор - 2 ч. л.

Вершкове масло - 10-20 г

Молоко - 130 г

Борошно - 130 г

Розпушувач - 1 ч. л.

Сіль - щіпка

Покрокове приготування

У молоко додайте вершкове масло та підігрійте до теплого стану, масло має розтанути.

Перемішайте борошно з розпушувачем. До яйця додайте щіпку солі, цукор, ванільний цукор, поступово додайте борошно та молоко, перемішайте до однорідності.

Сковороду добре прогрійте, потім зменшіть нагрівання до середнього. Викладіть частину тіста, накрийте кришкою і смажте 1-2 хвилини. Переверніть на інший бік і смажте ще 1 хвилину орієнтовно.

Усього з цієї порції тіста має вийти 7-8 панкейків.

Подавайте зі сметаною, варенням, медом, згущеним молоком.