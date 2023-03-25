Королевский дерун, который вы захотите готовить снова и снова

Если вам немного надоели обычные деруны, предлагаем приготовить настоящий "королевский" дерун, который за раз накормит большую семью.
Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube.
Нарежьте лук мелким кубиком, обжарьте до прозрачности на сливочном масле. Добавьте фарш, чеснок, соевый соус, кетчуп, специи и протомите все вместе на сковороде.
На крупной терке натрите картошку, немного отожмите от сока. Добавьте яйца, посолите, поперчите по вкусу. Перемешайте все тщательно и разделите массу пополам.
Разогрейте сковороду со сливочным маслом и выложите первую часть картофеля на сковороду. Сверху выложите фарш и вторую часть картофеля.
Обжаривайте под крышкой минут 20-25 на слабом огне. Переверните и с другой стороны обжаривайте около 12-15 минут уже без крышки.
Режьте на порции и подавайте со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!
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