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Королевский дерун, который вы захотите готовить снова и снова

Как приготовить королевский дерун (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Если вам немного надоели обычные деруны, предлагаем приготовить настоящий "королевский" дерун, который за раз накормит большую семью.

Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube.

Составляющие:

  • Картофель - 900 г (около 6 шт.)
  • Лук - 1 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Соевый соус - 2 ст. л.
  • Соль, черный молотый перец, кориандр - по вкусу
  • Фарш - 500 г
  • Кетчуп - 2 ст. л.
  • Сливочное масло - 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Нарежьте лук мелким кубиком, обжарьте до прозрачности на сливочном масле. Добавьте фарш, чеснок, соевый соус, кетчуп, специи и протомите все вместе на сковороде.

На крупной терке натрите картошку, немного отожмите от сока. Добавьте яйца, посолите, поперчите по вкусу. Перемешайте все тщательно и разделите массу пополам.

Разогрейте сковороду со сливочным маслом и выложите первую часть картофеля на сковороду. Сверху выложите фарш и вторую часть картофеля.

Обжаривайте под крышкой минут 20-25 на слабом огне. Переверните и с другой стороны обжаривайте около 12-15 минут уже без крышки.

Режьте на порции и подавайте со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!

Раньше мы писали также, как приготовить домашние макароны.

Кроме того, читайте о рецепте легендарных американских панкейков.

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