Домашні макарони на "раз, два": смачніше і дешевше магазинних

Домашні макарони готувати надзвичайно просто. Вони виходять дешевшими і смачнішими за магазинні, і найкраще смакують до бульйону.

Складники:

яйце - 1 шт.

борошно - 100 г

сіль - 1/2 ч. л.

Покрокове приготування

Вбийте у миску яйце, додайте сіль і перемішайте виделкою до однорідності.

Невеликими порціями додавайте просіяне борошно. Вимішуйте спочатку виделкою, а потім руками. Тісто має бути замішано туго.

Розкатайте тісто в тонкий великий пласт - чим тонше, тим краще. Залиште на столі підсихати по 15 хвилин з кожного боку.

Притрусіть тісто борошном і скрутіть в рулет. Поріжте тісто, як вам потрібно: на тонкі чи широкі смужки.

Відваріть макарони в підсоленій воді, залийте бульйоном і смакуйте!