Домашні макарони на "раз, два": смачніше і дешевше магазинних
Домашні макарони готувати надзвичайно просто. Вони виходять дешевшими і смачнішими за магазинні, і найкраще смакують до бульйону.
Рецептом поділилася кулінарка на YouTube-каналі Onyshkevychi.
Складники:
- яйце - 1 шт.
- борошно - 100 г
- сіль - 1/2 ч. л.
Покрокове приготування
Вбийте у миску яйце, додайте сіль і перемішайте виделкою до однорідності.
Невеликими порціями додавайте просіяне борошно. Вимішуйте спочатку виделкою, а потім руками. Тісто має бути замішано туго.
Розкатайте тісто в тонкий великий пласт - чим тонше, тим краще. Залиште на столі підсихати по 15 хвилин з кожного боку.
Притрусіть тісто борошном і скрутіть в рулет. Поріжте тісто, як вам потрібно: на тонкі чи широкі смужки.
Відваріть макарони в підсоленій воді, залийте бульйоном і смакуйте!
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