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Домашні макарони на "раз, два": смачніше і дешевше магазинних

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Вівторок 21 березня 2023 08:30
Домашні макарони на "раз, два": смачніше і дешевше магазинних Як приготувати домашні макарони (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Домашні макарони готувати надзвичайно просто. Вони виходять дешевшими і смачнішими за магазинні, і найкраще смакують до бульйону.

Рецептом поділилася кулінарка на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Складники:

  • яйце - 1 шт.
  • борошно - 100 г
  • сіль - 1/2 ч. л.

Покрокове приготування

Вбийте у миску яйце, додайте сіль і перемішайте виделкою до однорідності.

Невеликими порціями додавайте просіяне борошно. Вимішуйте спочатку виделкою, а потім руками. Тісто має бути замішано туго.

Розкатайте тісто в тонкий великий пласт - чим тонше, тим краще. Залиште на столі підсихати по 15 хвилин з кожного боку.

Притрусіть тісто борошном і скрутіть в рулет. Поріжте тісто, як вам потрібно: на тонкі чи широкі смужки.

Відваріть макарони в підсоленій воді, залийте бульйоном і смакуйте!

Раніше ми писали, як приготувати тісто для піци за найпростішим рецептом.

Також дізнайтеся, як точно виміряти інгредієнти для випікання.

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