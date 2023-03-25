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Королівський дерун, який ви захочете готувати знову і знову

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Субота 25 березня 2023 09:46
Королівський дерун, який ви захочете готувати знову і знову Як приготувати королівський дерун (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо вам трохи набридли звичайні деруни, пропонуємо приготувати справжній "королівський" дерун, який за раз нагодує велику родину.

Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.

Складники:

  • Картопля - 900 г (близько 6 шт.)
  • Цибуля - 1 шт.
  • Часник - 2 зубчики
  • Соєвий соус - 2 ст. л.
  • Сіль, чорний мелений перець, коріандр - на смак
  • Фарш - 500 г
  • Кетчуп - 2 ст. л.
  • Вершкове масло - 1 ст. л.

Покрокове приготування

Наріжте цибулю дрібним кубиком, обсмажте до прозорості на вершковому маслі. Додайте фарш, часник, соєвий соус, кетчуп, спеції і протоміть все разом на сковороді.

На крупній тертці натріть картоплю, трохи відтисніть від соку. Додайте яйця, посоліть, поперчіть за смаком. Перемішайте все ретельно і розділіть масу навпіл.

Розігрійте сковороду з вершковим маслом і викладіть першу частину картоплі на сковороду. Зверху викладіть фарш і другу частину картоплі.

Обсмажуйте під кришкою хвилин 20-25 на слабкому вогні. Переверніть і з другого боку обсмажуйте близько 12-15 хвилин вже без кришки.

Ріжте на порції і подавайте зі сметаною та зеленню. Смачного!

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