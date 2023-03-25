Королівський дерун, який ви захочете готувати знову і знову
Якщо вам трохи набридли звичайні деруни, пропонуємо приготувати справжній "королівський" дерун, який за раз нагодує велику родину.
Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.
Складники:
- Картопля - 900 г (близько 6 шт.)
- Цибуля - 1 шт.
- Часник - 2 зубчики
- Соєвий соус - 2 ст. л.
- Сіль, чорний мелений перець, коріандр - на смак
- Фарш - 500 г
- Кетчуп - 2 ст. л.
- Вершкове масло - 1 ст. л.
Покрокове приготування
Наріжте цибулю дрібним кубиком, обсмажте до прозорості на вершковому маслі. Додайте фарш, часник, соєвий соус, кетчуп, спеції і протоміть все разом на сковороді.
На крупній тертці натріть картоплю, трохи відтисніть від соку. Додайте яйця, посоліть, поперчіть за смаком. Перемішайте все ретельно і розділіть масу навпіл.
Розігрійте сковороду з вершковим маслом і викладіть першу частину картоплі на сковороду. Зверху викладіть фарш і другу частину картоплі.
Обсмажуйте під кришкою хвилин 20-25 на слабкому вогні. Переверніть і з другого боку обсмажуйте близько 12-15 хвилин вже без кришки.
Ріжте на порції і подавайте зі сметаною та зеленню. Смачного!
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