Королевский дерун, который вы захотите готовить снова и снова
Если вам немного надоели обычные деруны, предлагаем приготовить настоящий "королевский" дерун, который за раз накормит большую семью.
Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube.
Составляющие:
- Картофель - 900 г (около 6 шт.)
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Соевый соус - 2 ст. л.
- Соль, черный молотый перец, кориандр - по вкусу
- Фарш - 500 г
- Кетчуп - 2 ст. л.
- Сливочное масло - 1 ст. л.
Пошаговое приготовление
Нарежьте лук мелким кубиком, обжарьте до прозрачности на сливочном масле. Добавьте фарш, чеснок, соевый соус, кетчуп, специи и протомите все вместе на сковороде.
На крупной терке натрите картошку, немного отожмите от сока. Добавьте яйца, посолите, поперчите по вкусу. Перемешайте все тщательно и разделите массу пополам.
Разогрейте сковороду со сливочным маслом и выложите первую часть картофеля на сковороду. Сверху выложите фарш и вторую часть картофеля.
Обжаривайте под крышкой минут 20-25 на слабом огне. Переверните и с другой стороны обжаривайте около 12-15 минут уже без крышки.
Режьте на порции и подавайте со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!
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