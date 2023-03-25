Королевский дерун, который вы захотите готовить снова и снова

Если вам немного надоели обычные деруны, предлагаем приготовить настоящий "королевский" дерун, который за раз накормит большую семью.

Составляющие:

Картофель - 900 г (около 6 шт.)

Лук - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Соевый соус - 2 ст. л.

Соль, черный молотый перец, кориандр - по вкусу

Фарш - 500 г

Кетчуп - 2 ст. л.

Сливочное масло - 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Нарежьте лук мелким кубиком, обжарьте до прозрачности на сливочном масле. Добавьте фарш, чеснок, соевый соус, кетчуп, специи и протомите все вместе на сковороде.

На крупной терке натрите картошку, немного отожмите от сока. Добавьте яйца, посолите, поперчите по вкусу. Перемешайте все тщательно и разделите массу пополам.

Разогрейте сковороду со сливочным маслом и выложите первую часть картофеля на сковороду. Сверху выложите фарш и вторую часть картофеля.

Обжаривайте под крышкой минут 20-25 на слабом огне. Переверните и с другой стороны обжаривайте около 12-15 минут уже без крышки.

Режьте на порции и подавайте со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!