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Королівська пошта Британії випустила марки на честь 30-річчя гурту Бекхем "Spice girls" (фото)

"Spice girls" тепер мають власні марки (фото: Royal Mail)
Автор: Юлія Любченко

Гурт "Spice girls" тепер мають марки із власним зображенням, оскільки королівська пошта Великої Британії вирішила зробити екс-учасницям приємний сюрприз.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт королівської пошти та Вікіпедію.

Королівська пошта випустила марки гурту "Spice girls"

"Spice Girls" нагороджені набором марок Королівської пошти на честь 30-річчя заснування британського гурту. Вперше поштова служба присвятила цілу колекцію марок жіночій поп-групі.

На 10 основних марках представлені зображення виступу з церемонії вручення Brit Awards 1997 року, включно з сукнею Джері Горнер, яка була виготовлена з кухонного рушника. 

Марки "Spice girls" (фото: Royal Mail)

Інша колекція містить портрети, зроблені на знімальному майданчику фільму "Spice World" 1997 року. Також у палких прихильників гурту є можливість придбати конверт із зображенням учасниць, маленьку престижну книгу марок, листівку та навіть обкладинку.

Нагадаємо, що "Spice Girls" були створені в 1994 році дуетом батька та сина Боба та Кріса Гербертів, які прагнули створити жіночу групу, щоб конкурувати з бой-бендами, які на той час, переважали у музичних чартах.

Марки "Spice girls" (фото: Royal Mail)

Учасницями гурту стали:

  • Вікторія Бекхем
  • Джері Галлівелл
  • Мелані Браун
  • Емма Бантон
  • Мелані Чисголм.

Зараз у кожної з них вже своє влаштоване життя, оскільки розпалися вони приблизно у 2001 році, але возз’єднався для живих турів у 2007 та 2019 роках. 

В інформаційному листі, наданому разом із печатками, сказано, що вони очолили свій власний підйом до домінування в чартах у той час, коли жіночі групи не вважалися комерційно життєздатними. Їхнє заразливе поп-звучання та смілива філософія "Girl Power" змінили обличчя музики та надихнули ціле покоління артистів.

Середня ціна марок починається від 7 фунтів стерлінгів та сягає майже 200 фунтів стерлінгів. Та абсолютно всі марки надійдуть у продаж 11 січня в різних колекційних виданнях.

Марки "Spice girls" (фото: Royal Mail)

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маркаВиктория Бекхэм