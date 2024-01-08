Найкращі образи зірок на червоній доріжці "Золотого глобусу" 2024 (фото)

Червона доріжка "Золотого глобусу" цьогоріч побачила неймовірні образи голлівудських акторів та акторок. Ми вже дізналися переможців премії, а тепер пропонуємо подивитися на розкішні вбрання зірок.

Марго Роббі

Зірка одного з найкасовіших фільмів 2023 року "Барбі" Марго Роббі обрала тематичний до стрічки образ - вона засяяла у яскраво-рожевій сукні від бренду Armani Privé, яка точнісінько відтворює образ ляльки "The Superstar Barbie" 1977 року.

Найкращі образи "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty images)

Тейлор Свіфт

Артистка, яку названо "Людиною року" Тейлор Свіфт вирішила з’явитися на церемонії у головному кольорі 2024 року, який точно сподобається його символу - дракону. Свіфт постала в зміїно-зеленій блискучій сукні від бренду Gucci.

Найкращі образи "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty images)

Тімоті Шаламе

Молодий секс-символ Голлівуду, який виконав роль Віллі Вонки у новому однойменному фільмі "Вонка" вирішив цього разу одягнути майже класичний чорний костюм, що складається з сорочки, піджака з блискітками та чорних брюк від Celine.

Найкращі образи "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty images)

Меріл Стріп

Головна редакторка глянцю з досі обожнюваного фільму "Диявол носить Prada" ошелешила костюмом від Valentino, що складається зі спідниці та жакета у паєтках та доповнила образ білою сорочкою.

Найкращі образи "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty images)

Кілліан Мерфі

Переможець "Золотого глобусу" та зірка "Гострих картузів" Кілліан Мерфі зі своєю харизмою не залишився у сторонці та обрав класичний чорний розкішний костюм від Saint Laurent.

Найкращі образи "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty images)

Дженніфер Лопес

А ось Джей Ло вирішила віддати перевагу ніжному образу. Вона з’явилась на червоній доріжці в довгій рожевій сукні з рукавами у вигляді квітів від Nicole + Felicia Couture.

Найкращі образи "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty images)

Ель Фаннінг

Юна зірка Ель Фаннінг, що славиться сміливими ролями вийшла на червону доріжку у бежевій сукні з великим бантом, що є трендом 2024 року від бренду Balmain.

Найкращі образи "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty images)

Дуа Ліпа

Ефектна чорна сукня Дуа Ліпи від бренду Schiaparelli не залишила нікого байдужим. Дівчина обрала екстравагантний образ з золотим візерунком, що нагадує двох лебедів.

Найкращі образи "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty images)