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Королевская почта Британии выпустила марки в честь 30-летия группы Бекхэм "Spice girls" (фото)

"Spice girls" теперь имеют свои собственные марки (фото: Royal Mail)
Автор: Юлия Любченко

У группы "Spice girls" теперь есть марки с собственным изображением, поскольку королевская почта Великобритании решила сделать экс-участницам приятный сюрприз.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт королевской почты и Википедию.

Королевская почта выпустила марки группы "Spice girls"

"Spice Girls" наградждены набора марок Королевской почты в честь 30-летия основания британской группы. В первый раз почтовая служба посвятила целую коллекцию марок женской поп-группе.

На 10 основных марках представлены изображения выступления с церемонии вручения Brit Awards 1997 года, включая платье Джерри Горнер, которое было изготовленно из кухонного полотенца.

Марки "Spice girls" (фото: Royal Mail)

Другая коллекция содержит портреты, сделанные на съемочной площадке фильма Spice World 1997 года. Также у ярых поклонников группы есть возможность приобрести конверт с изображением участниц, маленькую престижную книгу марок, открытку и даже обложку.

Напомним, что "Spice Girls" были созданы в 1994 году дуэтом отца и сына Боба и Криса Гербертов, стремившихся создать женскую группу, чтобы конкурировать с бой-бэндами, которые в то время преобладали в музыкальных чартах.

Марки "Spice girls" (фото: Royal Mail)

Участницами группы стали:

  • Виктория Бекхэм
  • Джерри Галливелл
  • Мелани Браун
  • Эмма Бантон
  • Мелани Чисголм.

Сейчас у каждой из них уже своя устроенная жизнь, поскольку распались они примерно в 2001 году, но воссоединились для живых туров в 2007 и 2019 годах.

В информационном письме, предоставленном вместе с печатями, сказано, что они возглавили свой собственный подъем до доминирования в чартах в то время, когда женские группы не считались коммерчески жизнеспособными. Их заразительное поп-звучание и смелая философия "Girl Power" изменили облик музыки и вдохновили целое поколение артистов.

Средняя цена марок начинается от 7 фунтов стерлингов и составляет почти 200 фунтов стерлингов. Но все марки поступят в продажу 11 января в различных коллекционных изданиях.

Марки "Spice girls" (фото: Royal Mail)

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маркаВиктория Бекхэм