Королевская почта Британии выпустила марки в честь 30-летия группы Бекхэм "Spice girls" (фото)

У группы "Spice girls" теперь есть марки с собственным изображением, поскольку королевская почта Великобритании решила сделать экс-участницам приятный сюрприз.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт королевской почты и Википедию.
"Spice Girls" наградждены набора марок Королевской почты в честь 30-летия основания британской группы. В первый раз почтовая служба посвятила целую коллекцию марок женской поп-группе.
На 10 основных марках представлены изображения выступления с церемонии вручения Brit Awards 1997 года, включая платье Джерри Горнер, которое было изготовленно из кухонного полотенца.
Марки "Spice girls" (фото: Royal Mail)
Другая коллекция содержит портреты, сделанные на съемочной площадке фильма Spice World 1997 года. Также у ярых поклонников группы есть возможность приобрести конверт с изображением участниц, маленькую престижную книгу марок, открытку и даже обложку.
Напомним, что "Spice Girls" были созданы в 1994 году дуэтом отца и сына Боба и Криса Гербертов, стремившихся создать женскую группу, чтобы конкурировать с бой-бэндами, которые в то время преобладали в музыкальных чартах.
Марки "Spice girls" (фото: Royal Mail)
Участницами группы стали:
Сейчас у каждой из них уже своя устроенная жизнь, поскольку распались они примерно в 2001 году, но воссоединились для живых туров в 2007 и 2019 годах.
В информационном письме, предоставленном вместе с печатями, сказано, что они возглавили свой собственный подъем до доминирования в чартах в то время, когда женские группы не считались коммерчески жизнеспособными. Их заразительное поп-звучание и смелая философия "Girl Power" изменили облик музыки и вдохновили целое поколение артистов.
Средняя цена марок начинается от 7 фунтов стерлингов и составляет почти 200 фунтов стерлингов. Но все марки поступят в продажу 11 января в различных коллекционных изданиях.
Марки "Spice girls" (фото: Royal Mail)
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