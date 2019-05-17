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Наступит период пассивности: астрологи сделали важное предупреждение

STYLERЖизнь    17.05.2019 - 08:19
Наступит период пассивности: астрологи сделали важное предупреждение
Астрологи предупредили о непростом периоде (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи сообщили, что ближайшие полтора месяца будут сложными

Астролог Василиса Володина рассказала, что 16 мая Марс переходит в созвездие Рака и начнется очень непростой период, который будет характеризоваться состоянием пассивности, вялости и откладывания важных дел. Свой астропрогноз она написала на странице в Instagram.

Астролог отметила, что непростой период продлится почти полтора месяца, до 2 июля. В этот период ослабнет воля к победе, желание двигаться вперед, а любовь к ближнему станет непродуктивной.

Предпринимателям в этот период также будет непросто, так как для достижения результата придется приложить больше усилий, а личные связи будут преобладать над логикой и расчетом. Для создания душевной атмосферы, астролог рекомендует встретиться с партнерами или клиентами и взять верную интонацию в общении. Людям, которые занимаются продажей недвижимости и автомобилей, Володина рекомендует применять любезность и общаться с клиентами ласково.

Кроме того, астрологи предупреждают, что после 16 мая придется научится отстаивать свои права, а в поведении людей будут наблюдаться признаки некоторой агрессии. Марс в Раке ориентирует людей на семейные ценности, а также много сил будет тратится на сохранение материальных ценностей и их увеличения.

Учитывая, что Венера и Марс практически синхронно переходят в другие знаки – Венера 15 мая, а Марс 16 мая – то эти дни могут быть отмечены значимыми переменами, которые коснутся личных отношений и финансов.

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