У королевы Елизаветы II произошло горе: ушел из жизни дорогой человек

Елизавета II скорбит по умершей помощнице. 3 декабря ушла из жизни британская аристократка Анна Фортуна ФицРой, герцогиня Графтонская. Ей был 101 год и 69 лет она служила королеве Великобритании.

Анна Фортуна ФицРой начала работу в королевском доме еще в 1953 году. Тогда она была хозяйкой спальни, а в 1966 году начала службу в качестве правительницы гардеробной королевы.

Она была старшей дамой и отвечала за одежду и украшения королевы, а также за организацию графика посещения вместе с различными обязанностями на государственных церемониях.

Анна Фортуна ФицРой (фото: geneall.net)

Герцогиня сопровождала королеву в многочисленных зарубежных поездках, включая Нигерию в 1956 году, Францию в 1972 году, Марокко в 1980 году и Россию в 1994 году.

В 1980 году она была награждена Большим крестом Королевского Викторианского ордена - награда, присуждаемая лично королевой за заслуги перед монархом.

Анна родилась в 1920 году в семье капитана Эвана Кадогана Эрика Смита и его жены Беатрис Хелен Уильямс. Она проходило обучение в качестве медсестры в лондонской больнице Грэйт Ормонд Стрит.

В 1946 году Анна вышла замуж за Хью ФицРоя, который в то время был графом Юстон, а позже стал 11-м герцогом Графтонским.

У пары было пятеро детей, в том числе леди Вирджиния Мэри Элизабет ФицРой, одна из крестных дочерей королевы. Анна стала вдовой в апреле 2011 года.