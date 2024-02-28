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Королева Камілла одягла особливу прикрасу Єлизавети II (фото)

Королева Каміла (фото: instagram.com/itvnewsroyals)
Автор: Юлія Любченко

Королева Камілла доволі часто носить коштовні прикраси, але дуже рідко вона одягає ті, що носила Єлизавета II.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль ITV News Royals.

Королева Камілла одягла прикраси Єлизавети II

Королева була помічена в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Саме там відбулася поминальна служба на шану короля Греції Костянтина II, на яку, через стан здоров’я Кейт Міддлтон не збирався їхати принц Вільям, хоча це його хрещений батько. Варто сказати, що він помер 10 січня 2023 року. 

Саме на цю службу Камілла вперше одягла парні діамантові брошки від всесвітньо відомого бренду Cartier у формі плюща, які раніше носила Єлизавета II. Королева отримала ці коштовні прикраси від батьків на своє 21-річчя у 1947 році.

Королева Камілла у коштовностях Єлизавети II (фото: instagram.com/itvnewsroyals)

Єлизавета II обожнювала ці прикраси й неодноразово надягала їх на офіційні зустрічі. А Камілла вирішила одягнути цю прикрасу з сумної нагоди. 

Ці діаманти дозволили їй привернути увагу до свого темно-синього костюма у смужку, який складається з довгої спідниці та піджака. А також крім прикрас Cartier, свій образ Камілла доповнила модним капелюхом з пір’ям такого ж синього кольору. 

Серед запрошених на церемонію були: король Іспанії Філіпп VI, герцог та герцогиня Глостерські, принцеса Беатріс, королева Летиція, принц Ендрю, королева Греції Анна-Марія, герцог Кентський, Сара Фергюсон, принцеса Анна та її чоловік, віце-адмірал сер Тім Лоуренс, а також її донька та зять Зара та Майк Тіндалли. А от короля Чарльза, принца Вільяма і Кейт Міддлтон зі зрозумілих причин на заході не було.

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