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Королева Єлизавета незадоволена Кейт Міддлтон: що сталося

STYLERПерсони    18.04.2019 - 23:18
Королева Єлизавета незадоволена Кейт Міддлтон: що сталося
Кейт Міддлтон розлютила королеву Єлизавету (колаж РБК-Україна)

Кейт Міддлтон повинна дотримуватися чіткого дрес-коду

Кейт Міддлтон часто дістається від королеви Єлизавети за вибір неправильного наряду, в якому дружина принца Вільяма з'являється на публічних заходах, повідомляє Ехргеѕѕ.

Так, в королівському протоколі Великобританії чітко прописаний дрес-код, якого мають дотримуватися всі члени сім'ї. Але Кейт Міддлтон, яка готується змінити королеву на престолі, іноді порушує модні правила.

Журналіст і королівський експерт Ешлі Пірсон розповіла, що Єлизавета II часто відчитує герцогиню Кембриджську за вибір одягу. Щодо Кейт діє цілий ряд правил і обмежень.

Королева Єлизавета незадоволена Кейт Міддлтон: що сталося

Кейт Міддлтон розлютила королеву Єлизавету (фото: facebook.com TheBritishMonarchy)

При цьому королева не тільки робить зауваження Кейт, вона навіть пише спеціальні нотатки, які потім передає своєї внучатій невістці. Особливо це стосується спідниць неприйнятної довжини або колготок неправильного кольору.

Нагадаємо, раніше оприлюднили невідомі факти про весілля Кейт Міддлтон і принца Гаррі.

До речі, нещодавно у мережу потрапили ексклюзивні фото Меган Маркл.

Також ми повідомляли про те, що Кейт Міддлтон в очікуванні дня народження свого молодшого сина принца Луї, розповіла про те, як минув цей рік.

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