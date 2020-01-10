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Королева Єлизавета II в люті: вона скликала нащадків на нараду

STYLERЖиття    10.01.2020 - 22:11
Королева Єлизавета II в люті: вона скликала нащадків на нараду
Королева Єлизавета II (фото: royal.uk)

Королева Єлизавета II скликала екстрену нараду для королівських осіб

Королева Великобританії Єлизавета II нестямі від люті після того, як дізналася, що принц Гаррі і Меган Маркл хочуть автономності і мають намір відмовитися від королівських обов'язків. Також Її Величність образив факт переїзду подружжя в Канаду. З цього приводу вона зібрала екстрену нараду з усіма королівськими особами, щоб обговорити ситуацію, яку вона вважає неприйнятною.

"Королева зустрілася з чотирма королівськими дворами – Букінгемським і Кенсінгтонським, Кларенс-хаусом і командою Сассекса і доручила їм придумати реальну майбутню роль для герцогів Сассекських протягом декількох днів, а не тижнів", - розповіла кореспондент Ребекка Інгліш.

В мережі повідомили, що першими в резиденцію Єлизавети приїхали Кейт Міддлтон і її батьки.

За словами інсайдерів, королева Єлизавета II розгнівана через поведінку онука і його обраниці. Однак Її Величність тощательно приховує свої емоції, але вже допомагає принцу Гаррі і Меган Маркл знайти справу в королівській родині, яка допомогла їм зберегти титул герцогів.

"Вони хочуть спробувати зайнятися чимось іншим, і сім'я сповнена рішучості допомогти їм зробити все можливе", – повідомили інсайдери.

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