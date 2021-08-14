Королева августа дыня: чем она полезна и кому ее категорически противопоказано есть

Настоящая королева летних фруктов – дыня. В ней содержится много полезных веществ, микроэлементов и витаминов, она незаменима при многих заболеваниях. Однако и у дыни есть строгие противопоказания.

Чем полезна дыня и кому ее категорически есть нельзя – читайте в нашем материале ниже.

Чем дыня особенно полезна

Дыня, как и арбуз, состоит на 90% из оды. Однако она менее калорийна – в 100 грамм всего 35 ккал. В ней много витамина С - в 200 граммах суточная доза. Также в дыне много витамина А, витамина Е и витаминов группы В. В ней много калия, железа, магния, кальция, фолиевой кислоты, фосфора, селена, ниацина и холина.

Дыню полезно есть для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, при запорах, анемии, стрессах, ревматизме. Она поможет наладить работу нервной системы, поможет при проблемах с кроветворением, подходит для людей с нарушением работы печени и почек. Повышает иммунитет, борется с бактериями и вирусами, помогает справиться с проблемами ЖКТ.

Кому дыня противопоказана

Не стоит есть дыню женщинам в положении и кормящим мамам

Дыня не подходит для рациона людям с сахарным диабетом

Не рекомендуется ее употреблять тем, кто страдает от лишнего веса

Нельзя есть дыню при воспалительных и инфекционных заболеваниях желудка и кишечника.

Важно! Дыню нужно есть только как отдельное блюдо и не сочетать ее с другими продуктами. Большое количество дыни может вызвать расстройство желудка. Нельзя дыню сочетать с молочными продуктами.

Несколько кусочков дыню можно съесть за час до основного приема пищи или через час после еды.

Как правильно выбирать дыню

Журналисты программы "Ранок з Україною" отправились на рынок, где проверили несколько методов, как выбрать созревшую и сладкую дыню. Первый метод – аромат плода. Второй – сухой хвостик. Третий – тактильный, следует нажать на плод, чтобы проверить его спелость. Четвертый – глухой звук.

"Слегка хлопните по дыне – у нее в отличие от арбуза должен быть глухой звук, а у арбуза – звонкий. Но в нашем случае, из 2-х выбранных дынь, ароматная – не соответствует критериям звучания, а та, которая без запаха – имеет глухой звук при постукивании», – комментирует шеф-повар Никита Разумный.

Эксперт также дал несколько советов, как выбрать дыню по тактильным характеристикам.

"Надо слегка нажать пальцем на кожицу, если она проваливается, мягкая – это хороший, спелый плод. Если вы нажали и остался отпечаток пальца на кожице – это значит, что плод перезрелый", – комментирует шеф-повар.

В результате из двух дынь – ароматной и нет, проверку на зрелость прошла дыня без запаха. Поэтому выбирать дыню по аромату не стоит! Надо постучать и услышать глухой звук, проверить, чтобы хвостик не был сухим, а кожура оставалась упругой.