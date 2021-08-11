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Будьте осторожны: кому категорически нельзя есть вареную кукурузу

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Среда 11 августа 2021 07:52
Будьте осторожны: кому категорически нельзя есть вареную кукурузу Фото: Медики рассказали, кому нельзя есть кукурузу (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине начался сезон кукурузы, любимого лакомства с детства. Сейчас появилось много разных сортов – более сладкая, сахарная, та, которая быстро варится. Этот продукт очень полезен для организма, но есть строгие противопоказания.

Чем так полезна кукуруза и кому ее категорически нельзя есть – читайте в нашем материале ниже.

Чем полезна кукуруза

В ней содержится огромное количество витамина Е. Также в кукурузе много витамина А и С, никотиновой кислоты, фолиевой кислоты, калия, кальция, натрия, никель, фосфора и магния. При варке часть питательных веществ уходит, но многие важные микроэлементы и витамины сохранятся. А вот в консервированной кукурузе их остается всего 30%.

Кукуруза полезна для профилактики атеросклероза – зерна очищают сосуды от плохого холестерина и препятствуют образованию тромбов.

Важна кукуруза для работы желчного пузыря. Селен в кукурузе помогает выводить из организма алкоголь и защищает печень при употреблении жирной пищи.

Пищевые волокна кукурузы помогают наладить работу желудочно-кишечного тракта, избавляет от запоров. А еще кукуруза повышает настроение и избавляет от уныния.

Кому кукурузу есть категорически запрещено

Кукуруза очень калорийный продукт – в двух початках содержится половина суточной дозы калорий. Людям с лишним весом стоит отказаться от частого употребления этого лакомства.

Также врачи не рекомендуют есть кукурузу пациентам с язвой желудка, при плохой свертываемости крови, при склонностях к аллергическим реакциям.

При некоторых желудочно-кишечных расстройствах, когда кишечник плохо справляется с тяжелой пищей, кукурузу есть нельзя. Она может вызвать вздутие живота и газообразование. Вареная кукуруза довольно тяжелая пища для переваривания.

Нельзя ее есть при тромбофлебите и варикозном расширении вен. Еще она может быть опасна для людей с плохим аппетитом и истощением – организм не сможет выработать ферменты для ее переваривания.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезны патиссоны и кому их есть не рекомендуется.

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