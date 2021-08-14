Королева серпня диня: чим вона корисна і кому її категорично протипоказано їсти

Справжня королева літніх фруктів - диня. У ній міститься багато корисних речовин, мікроелементів і вітамінів, вона незамінна при багатьох захворюваннях. Однак і у дині є суворі протипоказання.

Чим корисна диня і кому її категорично їсти не можна – читайте в нашому матеріалі нижче.

Чим диня особливо корисна

Диня, як і кавун, складається на 90% з оди. Однак вона менш калорійна - в 100 грамах всього 35 ккал. У ній багато вітаміну С - у 200 грамах добова доза. Також в дині багато вітаміну А, вітаміну Е і вітамінів групи B. У ній багато калію, заліза, магнію, кальцію, фолієвої кислоти, фосфору, селену, ніацину і холіну.

Диню корисно їсти для профілактики серцево-судинних захворювань, при запорах, анемії, стресах, ревматизмі. Вона допоможе налагодити роботу нервової системи, допоможе при проблемах з кровотворенням, підходить для людей з порушенням роботи печінки та нирок. Підвищує імунітет, бореться з бактеріями та вірусами, допомагає впоратися з проблемами шлунково-кишкового тракту.

Кому диня протипоказана

Не варто їсти диню жінкам в положенні й годуючим мамам

Диня не підходить для раціону людям з цукровим діабетом

Не рекомендується її вживати тим, хто страждає від зайвої ваги

Не можна їсти диню при запальних та інфекційних захворюваннях шлунка і кишківника.

Важливо! Диню потрібно їсти тільки як окрему страву і не поєднувати її з іншими продуктами. Велика кількість дині може викликати розлад шлунка. Не можна диню поєднувати з молочними продуктами.

Кілька шматочків диню можна з'їсти за годину до основного прийому їжі або через годину після їжі.

Як правильно вибирати диню

Журналісти програми "Ранок з Україною" вирушили на ринок, де перевірили кілька методів, як вибрати дозрілу і солодку диню. Перший метод - аромат плоду. Другий - сухий хвостик. Третій - тактильний, слід натиснути на плід, щоб перевірити його стиглість. Четвертий - глухий звук.

"Злегка хлопніть по дині - у неї на відміну від кавуна повинен бути глухий звук, а у кавуна - дзвінкий. Але в нашому випадку, з 2-х обраних динь, ароматна - не відповідає критеріям звучання, а та, яка без запаху - має глухий звук при постукуванні », - коментує шеф-кухар Микита Розумний.

Експерт також дав кілька порад, як вибрати диню по тактильним характеристикам.

"Треба злегка натиснути пальцем на шкірку, якщо вона провалюється, м'яка - це хороший, стиглий плід. Якщо ви натиснули та залишився відбиток пальця на шкірці - це значить, що плід перезрілий", - коментує шеф-кухар.

В результаті з двох динь - ароматної й ні перевірку на зрілість пройшла диня без запаху. Тому вибирати диню по аромату не варто! Треба постукати та почути глухий звук, перевірити, щоб хвостик ні сухим, а шкірка залишалася пружною.