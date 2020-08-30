Король воздуха: новое фото Шевченко с тренировки сборной Украины вызвало восторг

Андрей Шевченко своей новой фотографией с тренировки национальной команды вызвал настоящий фурор. Кроме того, главный тренер сборной Украины по футболу собрал множество восторженных комментариев.

Фотографу удалось поймать момент прыжка Андрея Шевченко, который создает иллюзию того, что ему неподвластна гравитация.

Андрей Шевченко (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Пользователи сети с восторгом комментировали фото, которое Шевченко опубликовал на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что много комментариев оставили итальянские поклонники звезды футбольного клуба "Милан", в котором Шева играл с 1999 по 2006 год.

Король воздуха;

Какой игрок, только Шева;

Чудесный момент;

Легенда;

Футбольный гопак;

Гопак от Андрея Николаевича;

Бегающего Шеву видел много раз, а вот летающего... прогрессируете не по дням!

Андрей Николаевич, вы в отличной форме!!! Так держать!!! Великолепно!!!

У нас настолько крутой тренер, что может сидеть в воздухе;

Андрюха в полной форме, красава.

Напомним, что Сергей Притула умилил фото с женой. Сегодня, 30 августа, шоумен Сергей Притула и его жена Екатерина Сопельник празднуют очередную годовщину свадьбы. В этом году их браку исполнилось пять лет. Притула решил напомнить всем своим подписчикам о его личном и очень важном празднике.