Король повітря: нове фото Шевченко з тренування збірної України викликало захват

Андрій Шевченко продемонстрував нове фото, яке викликало фурор в мережі
Андрій Шевченко своєю новою фотографією з тренування національної команди викликав справжній фурор. Крім того, головний тренер збірної України з футболу зібрав безліч захоплених коментарів.
Фотографу вдалося зловити момент стрибка Андрія Шевченка, який створює ілюзію того, що йому непідвладна гравітація.
Андрій Шевченко (фото: instagram.com/andriyshevchenko)
Користувачі мережі з захопленням коментували фото, яке Шевченко опублікував на своїй сторінці в Instagram. Варто зазначити, що багато коментарів залишили італійські шанувальники зірки футбольного клубу "Мілан", в якому Шева грав з 1999 по 2006 рік.
Нагадаємо, що Сергій Притула розчулив фото з дружиною. Сьогодні, 30 серпня, шоумен Сергій Притула та його дружина Катерина Сопельник святкують чергову річницю весілля. У цьому році їх шлюбу виповнилося п'ять років. Притула вирішив нагадати всім своїм фоловерам про його особисте і дуже важливе свято.