Известный боксер Конор МакГрегор влип в скандал: что произошло

Конор МакГрегор (Коллаж РБК-Украина)

Чемпион ММА снова не сдержал свои эмоции

Конор МакГрегор, боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC, попал в неприятную ситуацию в одном из пабов. Инцидент попал на видео, пишет издание TMZ.

Конор МакГрегор отдыхал в одном из пабов и находился в прекрасном расположении духа. Он угощал посетителей паба алкогольным напитком, который выпускает его собственная компания. Один из посетителей паба, пожилой мужчина, от напитка категорически отказался. В ответ на это боец-чемпион встал и ударил старика кулаком в лицо.

Фото: Конор МакГрегор (instagram.com/thenotoriousmma)

На видео видно, как Конор МакГрегор подходит к барной стойке и о чем-то говорит с посетителями. Предположительно боксер рекламирует собственное виски, так как у девушки за барной стойкой в руках бутылка именно такого напитка и она разливает его по бокалам.

Один из посетителей паба убирает свой стакан и явно дает понять, что не хочет составить компанию спортсмену. Именно этот момент и разозлил МакГрегора. Между ними возникла словесная перепалка и чемпион взял бутылку виски в руки, чтобы разлить ее по стаканам посетителей. Пожилой мужчина снова отодвинул свой стакан.

МакГрегор не выдержал и ударил старика. Посетители сразу же оттащили боксера от барной стойки. Однако выяснилось, что удар чемпиона был не очень сильным, так как пожилой мужчина даже не упал и вообще сделал вид, что ничего не произошло.

Известный боксер избил в баре старика (видео:YouTube/TMZSports)

Стоит отметить, что это не первый инцидент со знаменитым боксерем. Ранее он был арестован за то, что набросился на фаната и разбил ему мобильный телефон.

А также мы рассказывали о том, что ирландец Конор МакГрегор отказался от российского гражданства, которое ему предложили депутаты РФ.