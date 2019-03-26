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Макгрегор завершил спортивную карьеру

Новости » Спорт    26.03.2019 - 09:44
Макгрегор завершил спортивную карьеру
Фото: Конор Макгрегор (instagram.com/thenotoriousmma)

Макгрегор уходит из MMA

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Макгрегор отметил, что решил уйти из MMA, а также пожелал коллегам успехов в соревнованиях. По его словам, теперь он присоединится к бойцам, которые уже "вышли на пенсию".

Макгрегор завершил спортивную карьеру

 

Отметим, последний поединок в MMА он провел против российского бойца Хабиба Нурмагомедова в октябре прошлого года. Бой завершился поражением Макгрегора, сразу после чего на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе произошла массовая драка между командами бойцов.Напомним, ранее Макгрегора арестовали в Лос-Анджелесе за нападение на фаната. По данным местных СМИ, поклонник пытался сделать селфи с бойцом, но Макгрегор выхватил смартфон и разбил его. Позже спортсмена задержали и предъявили обвинения в нападении, хулиганстве и ограблении. Макгрегора отпустили после оплаты 12 500 долларов штрафа.

По состоянию на март 2019 года занимает восьмую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Также является бывшим чемпионом UFC в полулегком и легком весе.

Макгрегор родился в 1988 году в Дублине, спортивную карьеру начал в 20 лет. За это время в рамках смешанных единоборств провел 25 поединков, в которых одержал 21 победу. В 2016 году объявил о желании провести бой по правилам бокса против бывшего лучшего боксера вне зависимости от весовой категории Флойда Мейвезера. В 2017 году состоялся бой, который Макгрегор проиграл.

Я готов вернуться в бокс ради боя с МакГрегором, - Майвезер
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